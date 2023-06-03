https://ria.ru/20230603/timiryazev-1875470062.html

Биография Климента Тимирязева

Биография Климента Тимирязева - РИА Новости, 03.06.2023

Биография Климента Тимирязева

Выдающийся русский ученый, естествоиспытатель, один из основоположников отечественной школы физиологов растений Климент Аркадьевич Тимирязев родился 3 июня (22... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T01:30

2023-06-03T01:30

2023-06-03T01:30

справки

санкт-петербург

климент тимирязев

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Выдающийся русский ученый, естествоиспытатель, один из основоположников отечественной школы физиологов растений Климент Аркадьевич Тимирязев родился 3 июня (22 мая по старому стилю) 1843 года в Санкт-Петербурге. Принадлежал к старинному дворянскому роду, его предки были выходцами из Золотой Орды. Отец был сенатором и тайным советником, мать происходила из франко-немецко-английского семейства баронов фон Боде. Племянник Климента Тимирязева – Василий Тимирязев (1849-1919) – стал министром торговли и промышленности России (1905-1906, 1909). В 1860 году Климент Тимирязев поступил в Петербургский университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) на юридический факультет, затем перешел на естественное отделение физико-математического факультета. Посещал лекции ведущих ученых: химика Дмитрия Менделеева, ботаников Андрея Бекетова и Андрея Фаминцына, физиолога Ивана Сеченова и других ученых. Принимал участие в студенческих волнениях, из-за чего в 1861 году был исключен из вуза. В 1865 году окончил его вольнослушателем с золотой медалью. В 1862 году в журнале "Отечественные записки" вышла первая статья ученого "Гарибальди на Капрере".В 1865 году Тимирязев выпустил первую в России книгу по дарвинизму "Краткий очерк теории Дарвина". Этот труд считается одним из лучших изложений эволюционного учения.Следующим этапом жизни ученого стала его поездка в приволжские степи, где он изучал влияние удобрений на рост урожайности. Там он впервые задумался о явлении фотосинтеза – "питания" растений солнечным светом благодаря зеленому пигменту хлорофиллу. Доклад Тимирязева на эту тему вызвал большой интерес.В 1868 году вышел в печать его первый научный труд – "Прибор для исследования разложения углекислоты". Доклад был заслушан на заседании Общества русских естествоиспытателей и врачей.В том же году Министерством народного образования Тимирязев был командирован для подготовки к профессорской деятельности в Германию и Францию. Овладел новыми методами газового анализа и спектроскопии.В 1870 году Тимирязев вернулся в Россию, защитил магистерскую диссертацию на тему "Спектральный анализ хлорофилла".С 1871 года – профессор кафедры ботаники в Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии в Москве (ныне Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева).В 1872 году устроил первую в России теплицу для вегетационных опытов с растениями, начал работу преподавателем ботаники в Московском университете.В 1874 году Тимирязев участвовал в международном конгрессе ботаников во Флоренции (Италия) с докладом "Действие света на хлорофиллово зерно". Его успех положил начало мировой известности ученого.В 1875 году защитил докторскую диссертацию "Об усвоении света растением". Работа неопровержимо доказала ранее не известные науке факты: хлорофилл сильнее всего поглощает красные лучи солнечного спектра и именно в этих лучах происходит наибольшая ассимиляция углекислого газа. Оба эти открытия впервые показали роль хлорофилла в воздушном питании растений.В 1877 году Тимирязев организовал в Московском университете лабораторию по изучению растений. В том же году посетил знаменитого британского ученого, основоположника теории эволюции Чарлза Дарвина (1809-1882). Активно пропагандировал это учение.В 1878 году вышла в печать книга "Жизнь растений", которая вызвала огромный интерес, переиздавалась в России и за рубежом более 20 раз.В 1878-1911 годах – профессор Московского университета. В 1902 году был утвержден в звании заслуженного профессора вуза. В 1911 году во главе группы профессоров вышел в отставку в знак протеста против притеснения студенчества. В 1919 году был восстановлен в правах профессора Московского университета.Также преподавал на Высших женских курсах, читал лекции в Обществе любителей естествознания при университете.В 1890 году стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук.В 1896 году ученый устроил в России опытную станцию по растениеводству.В 1903 году в Лондонском королевском обществе Тимирязев прочел крунианскую лекцию "Космическая роль растений". (Право прочесть крунианскую лекцию предоставляется ученым, совершившим выдающиеся открытия в естествознании). В ней он подвел итоги более чем 30-летнего исследования роли хлорофилла и солнечного света в воздушном питании растений и развитии жизни на земле. В работе говорилось о значении фотосинтеза, осуществляемого зелеными растениями, как первоисточнике органического вещества и запасаемой в нем энергии, необходимой для жизнедеятельности всех остальных организмов. Эти утверждения стали крупным вкладом в представления о единстве и связи живой и неживой материи в процессе круговорота веществ и превращения энергии в природе.В 1906 году Тимирязев издал сборник "Земледелие и физиологи растений", где объединил лекции, прочитанные им с 1885 года.В 1909 году был избран почетным доктором Кембриджского и Женевского университетов, в 1911 году – членом-корреспондентом Лондонского королевского общества.В 1914 году ученый принял участие в основанном писателем Максимом Горьким антивоенном журнале "Летопись", возглавив отдел науки. По его призыву в журнале стали печататься ученые Иван Павлов, Илья Мечников, поэты Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин и другие.Последние годы жизни занимался литературно-публицистической деятельностью. Написал более 100 научно-популярных работ, где описывал воздействие света на растения и методы повышения урожайности, рассказывал о естествознании и открытиях крупнейших ученых.28 апреля 1920 года Климент Тимирязев скончался от воспаления легких.В 1923 году был опубликован сборник "Солнце, жизнь и хлорофилл", объединивший работы ученого по исследованию воздушного питания растений с 1868 по 1920 годы.Ученый в совершенстве владел немецким, французским и английским языками.В 1923 году в Москве на Тверском бульваре Тимирязеву был установлен памятник (скульптор Сергей Меркуров). Старейшее и всемирно известное высшее учебное заведение России – Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева) с 1923 года носит имя ученого. В 1922 году имя ученого было присвоено Биологическому музею, в 1936 году – Институту физиологии растений РАН. Постановлением Совета Министров РСФСР от 1946 года филиал Биомузея им. К.А. Тимирязева, находящийся в мемориальной квартире ученого в Москве, был преобразован в самостоятельный музей ученого и передан Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева (ныне Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева), в чьем ведении находится по настоящее время. Именем ученого названы проезд, станция и линия метро, муниципальный округ в Москве, улицы в других городах России.С 1932 года Академия наук вручает премию имени Тимирязева за выдающиеся работы по физиологии растений. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург, климент тимирязев