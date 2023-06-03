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Порт Тикси станет международным - РИА Новости, 03.06.2023
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12:02 03.06.2023 (обновлено: 23:03 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/tiksi-1875931333.html
Порт Тикси станет международным
Порт Тикси станет международным - РИА Новости, 03.06.2023
Порт Тикси станет международным
Порт Тикси на побережье моря Лаптевых на севере Якутии открыли для захода зарубежных судов, сообщили в телеграм-канале правительства. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:02
2023-06-03T23:03
экономика
тикси
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Порт Тикси на побережье моря Лаптевых на севере Якутии открыли для захода зарубежных судов, сообщили в телеграм-канале правительства."Правительство расширило перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов", — уточнили в кабмине.Как отметили в правительстве, такой шаг позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба около села Найба. Его грузооборот может составить около 30 миллионов тонн в год. Реализация проекта будет способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению новых рабочих мест и развитию Северного морского пути.Постановление об открытии порта Тикси для иностранных судов подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230502/pravitelstvo-1869068974.html
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экономика, тикси, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Тикси, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Порт Тикси станет международным

Правительство разрешило заходить иностранным судам в порт Тикси в Якутии

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкОкрестности Тикси, Якутия
Окрестности Тикси, Якутия - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Порт Тикси на побережье моря Лаптевых на севере Якутии открыли для захода зарубежных судов, сообщили в телеграм-канале правительства.
«
"Правительство расширило перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов", — уточнили в кабмине.
Как отметили в правительстве, такой шаг позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба около села Найба. Его грузооборот может составить около 30 миллионов тонн в год.
Реализация проекта будет способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению новых рабочих мест и развитию Северного морского пути.
Постановление об открытии порта Тикси для иностранных судов подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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ЭкономикаТиксиРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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