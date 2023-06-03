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Атаку беспилотников 27 мая в Псковской области квалифицировали как теракт - РИА Новости, 03.06.2023
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12:41 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/terakt-1875936768.html
Атаку беспилотников 27 мая в Псковской области квалифицировали как теракт
Атаку беспилотников 27 мая в Псковской области квалифицировали как теракт - РИА Новости, 03.06.2023
Атаку беспилотников 27 мая в Псковской области квалифицировали как теракт
Уголовное дело о теракте было возбуждено после того, как два беспилотника в конце мая атаковали здание нефтепровода в Невельском районе Псковской области,... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:41
2023-06-03T12:41
происшествия
псковская область
невельский район
россия
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело о теракте было возбуждено после того, как два беспилотника в конце мая атаковали здание нефтепровода в Невельском районе Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Он сообщал 27 мая, что взрыв, который произошел в результате атаки двух беспилотников, повредил административное здание нефтепровода в районе деревни Литвиново. Никто не пострадал. Как уточнил псковский губернатор в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале, в результате атаки двух ударных беспилотников произошли два взрыва, повредившие фасады и остекление. "Сообщение о происшествии в силовые структуры поступило через три минуты после взрывов. И надо сказать, что наши правоохранительные органы оперативно отреагировали…, незамедлительно. На место выдвинулась оперативная группа, которая изъяла фрагменты дронов и поражающие элементы. Материал доследственной проверки передан в главное следственное управление России, оно уже в воскресенье возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта", - рассказал Ведерников. По его словам, нет "стопроцентной гарантии, что таких ситуаций больше не будет". "Мы на сегодняшний день сформировали рабочую группу, рассматриваем возможность закупки определенных видов оборудования (по противодействию использованию беспилотников - ред.), но &lt;…&gt; это не только задача правительства Псковской области. Те компании, те структуры, которые обладают объектами критической инфраструктуры…, тоже должны этим вопросом озадачиться", - считает губернатор.
https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875719340.html
псковская область
невельский район
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происшествия, псковская область, невельский район, россия, михаил ведерников
Происшествия, Псковская область, Невельский район, Россия, Михаил Ведерников
Атаку беспилотников 27 мая в Псковской области квалифицировали как теракт

Атаку двух беспилотников 27 мая в Псковской области квалифицировали как теракт

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело о теракте было возбуждено после того, как два беспилотника в конце мая атаковали здание нефтепровода в Невельском районе Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Он сообщал 27 мая, что взрыв, который произошел в результате атаки двух беспилотников, повредил административное здание нефтепровода в районе деревни Литвиново. Никто не пострадал.
Как уточнил псковский губернатор в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале, в результате атаки двух ударных беспилотников произошли два взрыва, повредившие фасады и остекление.
"Сообщение о происшествии в силовые структуры поступило через три минуты после взрывов. И надо сказать, что наши правоохранительные органы оперативно отреагировали…, незамедлительно. На место выдвинулась оперативная группа, которая изъяла фрагменты дронов и поражающие элементы. Материал доследственной проверки передан в главное следственное управление России, оно уже в воскресенье возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта", - рассказал Ведерников.
По его словам, нет "стопроцентной гарантии, что таких ситуаций больше не будет". "Мы на сегодняшний день сформировали рабочую группу, рассматриваем возможность закупки определенных видов оборудования (по противодействию использованию беспилотников - ред.), но <…> это не только задача правительства Псковской области. Те компании, те структуры, которые обладают объектами критической инфраструктуры…, тоже должны этим вопросом озадачиться", - считает губернатор.
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ПроисшествияПсковская областьНевельский районРоссияМихаил Ведерников
 
 
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