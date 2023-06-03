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Шеф Пентагона предупредил, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным - РИА Новости, 03.06.2023
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04:11 03.06.2023 (обновлено: 04:15 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/tayvan-1875898713.html
Шеф Пентагона предупредил, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным
Шеф Пентагона предупредил, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным - РИА Новости, 03.06.2023
Шеф Пентагона предупредил, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным
Возможный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер, США привержены сохранению статус-кво в отношении острова, заявил в пятницу шеф... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T04:11
2023-06-03T04:15
сша
тайвань
ллойд остин
пентагон
китай
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Возможный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер, США привержены сохранению статус-кво в отношении острова, заявил в пятницу шеф Пентагона Ллойд Остин. "Позвольте мне выразиться ясно. США по-прежнему глубоко привержены сохранению статус-кво в соответствии с нашей давней политикой одного Китая и выполнением наших хорошо зарекомендовавших себя обязательств в рамках Закона об отношениях с Тайванем. И мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменения статус-кво какой-либо стороной", - сказал Остин, выступая перед участниками регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", стартовавшего в Сингапуре. Трансляцию ведет Пентагон. По словам американского министра, конфликт из-за Тайваня не является неизбежным. Такой сценарий развития событий поставит под угрозу безопасности коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок, убежден Остин. "Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным. По этой причине мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, равно как и растущее число других стран мира", - подчеркнул он. Говоря об отношениях США с Китаем, шеф Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и конкуренция между двумя странами "никогда не должна перерасти в конфликт". "И регион никогда не должен быть расколот на враждебные блоки. Вместо этого мы работаем над усилением защиты от конфликтов, удваиваем усилия в контексте дипломатии, а также укрепляем мир и стабильность в регионе", - добавил министр обороны США.
https://ria.ru/20230603/pentagon-1875898548.html
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сша, тайвань, ллойд остин, пентагон, китай, в мире
США, Тайвань, Ллойд Остин, Пентагон, Китай, В мире
Шеф Пентагона предупредил, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным

Глава Пентагона Остин: возможный конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Возможный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер, США привержены сохранению статус-кво в отношении острова, заявил в пятницу шеф Пентагона Ллойд Остин.
«
"Позвольте мне выразиться ясно. США по-прежнему глубоко привержены сохранению статус-кво в соответствии с нашей давней политикой одного Китая и выполнением наших хорошо зарекомендовавших себя обязательств в рамках Закона об отношениях с Тайванем. И мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменения статус-кво какой-либо стороной", - сказал Остин, выступая перед участниками регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", стартовавшего в Сингапуре. Трансляцию ведет Пентагон.
По словам американского министра, конфликт из-за Тайваня не является неизбежным. Такой сценарий развития событий поставит под угрозу безопасности коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок, убежден Остин.
"Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным. По этой причине мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, равно как и растущее число других стран мира", - подчеркнул он.
Говоря об отношениях США с Китаем, шеф Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и конкуренция между двумя странами "никогда не должна перерасти в конфликт".
"И регион никогда не должен быть расколот на враждебные блоки. Вместо этого мы работаем над усилением защиты от конфликтов, удваиваем усилия в контексте дипломатии, а также укрепляем мир и стабильность в регионе", - добавил министр обороны США.
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СШАТайваньЛлойд ОстинПентагонКитайВ мире
 
 
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