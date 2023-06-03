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Российские танкисты уничтожили в ДНР украинских разведчиков - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 03.06.2023 (обновлено: 09:25 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/tank-1875902007.html
Российские танкисты уничтожили в ДНР украинских разведчиков
Российские танкисты уничтожили в ДНР украинских разведчиков - РИА Новости, 03.06.2023
Российские танкисты уничтожили в ДНР украинских разведчиков
Экипаж российского танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил группу противника численностью до десяти человек, которая пыталась произвести разведку... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T06:05
2023-06-03T09:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Экипаж российского танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил группу противника численностью до десяти человек, которая пыталась произвести разведку передовых позиций российских сил на севере Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Хан"."Получили координаты, характер цели был - скопление живой силы противника до десяти человек. Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание", - сказал танкист.По его словам, группа противника, предположительно, хотела прощупать позиции российских сил, но была уничтожена. Командир отметил, что в настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, противник особых действий не предпринимает, однако регулярно кидает группы на разведку местности и обстановки.
https://ria.ru/20230602/artilleriya-1875683790.html
донецкая народная республика
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Экипаж танка Т-80БВМ об уничтожении разведгруппы противника
Экипаж российского танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил группу противника численностью до 10 человек, которая пыталась произвести разведку передовых позиций ВС РФ в ДНР.
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские танкисты уничтожили в ДНР украинских разведчиков

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил в ДНР до десяти бойцов ВСУ, пытавшихся произвести разведку

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Экипаж российского танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил группу противника численностью до десяти человек, которая пыталась произвести разведку передовых позиций российских сил на севере Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Хан".
"Получили координаты, характер цели был - скопление живой силы противника до десяти человек. Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание", - сказал танкист.
По его словам, группа противника, предположительно, хотела прощупать позиции российских сил, но была уничтожена. Командир отметил, что в настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, противник особых действий не предпринимает, однако регулярно кидает группы на разведку местности и обстановки.
Российские бойцы о борьбе с украинской артиллерией на севере ДНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР
Вчера, 06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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