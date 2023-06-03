https://ria.ru/20230603/ssha-1875971901.html

Помощник госсекретаря США отправится в Китай

Помощник госсекретаря США отправится в Китай - РИА Новости, 03.06.2023

Помощник госсекретаря США отправится в Китай

Помощник государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отправится в Китай 4 июня для обсуждения... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T17:21

2023-06-03T17:21

2023-06-03T17:21

в мире

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Помощник государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отправится в Китай 4 июня для обсуждения двусторонних отношений, сообщили в субботу в госдепе. "В Пекине помощник секретаря Критенбринк, к которому присоединится старший директор совета по национальной безопасности (США) по отношениям с Китаем и Тайванем Сара Беран, обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", - указано в распространенном заявлении ведомства. Визит в китайскую столицу пройдет в рамках тура представителя госдепа с 4 по 10 июня, в ходе которого чиновник также посетит Новую Зеландию. Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии был сбит.

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874942985.html

сша

китай

тайвань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси