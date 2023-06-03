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Помощник госсекретаря США отправится в Китай - РИА Новости, 03.06.2023
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17:21 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/ssha-1875971901.html
Помощник госсекретаря США отправится в Китай
Помощник госсекретаря США отправится в Китай - РИА Новости, 03.06.2023
Помощник госсекретаря США отправится в Китай
Помощник государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отправится в Китай 4 июня для обсуждения... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:21
2023-06-03T17:21
в мире
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Помощник государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отправится в Китай 4 июня для обсуждения двусторонних отношений, сообщили в субботу в госдепе. "В Пекине помощник секретаря Критенбринк, к которому присоединится старший директор совета по национальной безопасности (США) по отношениям с Китаем и Тайванем Сара Беран, обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", - указано в распространенном заявлении ведомства. Визит в китайскую столицу пройдет в рамках тура представителя госдепа с 4 по 10 июня, в ходе которого чиновник также посетит Новую Зеландию. Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии был сбит.
https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html
https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874942985.html
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Дарья Буймова
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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси
В мире, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси
Помощник госсекретаря США отправится в Китай

Помощник госсекретаря США Критенбринк поедет в Китай на обсуждение двусторонних отношений

© AP Photo / Jose Luis MaganaБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Белый дом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Помощник государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отправится в Китай 4 июня для обсуждения двусторонних отношений, сообщили в субботу в госдепе.
Пекине помощник секретаря Критенбринк, к которому присоединится старший директор совета по национальной безопасности (США) по отношениям с Китаем и Тайванем Сара Беран, обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", - указано в распространенном заявлении ведомства.
Министр обороны КНР Ли Шанфу - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Китай перешел к систематическим издевательствам над США
2 июня, 08:00
Визит в китайскую столицу пройдет в рамках тура представителя госдепа с 4 по 10 июня, в ходе которого чиновник также посетит Новую Зеландию.
Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии был сбит.
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В миреСШАКитайТайваньНэнси Пелоси
 
 
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