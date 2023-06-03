https://ria.ru/20230603/ssha-1875971901.html
Помощник госсекретаря США отправится в Китай
Помощник госсекретаря США отправится в Китай - РИА Новости, 03.06.2023
Помощник госсекретаря США отправится в Китай
Помощник государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отправится в Китай 4 июня для обсуждения... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:21
2023-06-03T17:21
2023-06-03T17:21
в мире
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Помощник государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отправится в Китай 4 июня для обсуждения двусторонних отношений, сообщили в субботу в госдепе. "В Пекине помощник секретаря Критенбринк, к которому присоединится старший директор совета по национальной безопасности (США) по отношениям с Китаем и Тайванем Сара Беран, обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", - указано в распространенном заявлении ведомства. Визит в китайскую столицу пройдет в рамках тура представителя госдепа с 4 по 10 июня, в ходе которого чиновник также посетит Новую Зеландию. Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии был сбит.
https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html
https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874942985.html
сша
китай
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси
В мире, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси
Помощник госсекретаря США отправится в Китай
Помощник госсекретаря США Критенбринк поедет в Китай на обсуждение двусторонних отношений