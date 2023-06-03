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Российский дипломат обвинила США в напряженности на Корейском полуострове
Российский дипломат обвинила США в напряженности на Корейском полуострове - РИА Новости, 03.06.2023
Российский дипломат обвинила США в напряженности на Корейском полуострове
Первопричина напряженности в зоне Корейского полуострова – в стремлении США и их союзников нарастить давление на КНДР, заявила на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T01:15
2023-06-03T01:15
2023-06-03T01:15
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ООН, 3 июн – РИА Новости. Первопричина напряженности в зоне Корейского полуострова – в стремлении США и их союзников нарастить давление на КНДР, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда России при организации Анна Евстигнеева. "За последнее время обстановка в субрегионе существенно обострилась. Мы не раз указывали на первопричину наблюдаемого сейчас витка напряженности – стремление США и их союзников нарастить давление на КНДР в рамках концепции так называемого "расширенного сдерживания", - сказала Евстигнеева. По ее словам, крайне негативные последствия непрекращающихся военных учений в субрегионе уже должны быть очевидны для всех, однако Вашингтон и не думает сбавлять обороты. Как указала Евстигнеева, 25 мая США и Южная Корея провели боевые стрельбы неподалеку от границы с КНДР, в которых, по информации СМИ, приняли участие 2,5 тысячи военных и около 610 систем вооружений, включая истребители, ударные вертолеты, беспилотники, танки и артиллерию. "Причем прошедшие маневры – лишь первые из запланированной до середины июня серии учений под названием "Объединенные боевые стрельбы по полному уничтожению", - отметила зампостпреда. Подобные действия, по ее словам, отнюдь не способствуют деэскалации напряженности в субрегионе. "Подобные действия оказывают дестабилизирующее влияние не только на обстановку в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Его продолжающаяся милитаризация, нескрываемые попытки создать там новые разграничительные линии негативно воздействуют на глобальную стабильность. Очередной пример этому – недавние американо-южнокорейские договоренности по вопросам применения ядерного оружия, которые не принесут ничего, кроме дальнейшего нагнетания напряженности и провоцирования гонки вооружений", - заключила дипломат.
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США, Корейский полуостров, Россия, Анна Евстигнеева, ООН, В мире
Российский дипломат обвинила США в напряженности на Корейском полуострове
Дипломат Евстигнеева: первопричиной напряженности на Корейском полуострове являются США
ООН, 3 июн – РИА Новости. Первопричина напряженности в зоне Корейского полуострова – в стремлении США и их союзников нарастить давление на КНДР, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда России при организации Анна Евстигнеева.
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"За последнее время обстановка в субрегионе существенно обострилась. Мы не раз указывали на первопричину наблюдаемого сейчас витка напряженности – стремление США и их союзников нарастить давление на КНДР в рамках концепции так называемого "расширенного сдерживания", - сказала Евстигнеева.
По ее словам, крайне негативные последствия непрекращающихся военных учений в субрегионе уже должны быть очевидны для всех, однако Вашингтон
и не думает сбавлять обороты.
Как указала Евстигнеева, 25 мая США и Южная Корея
провели боевые стрельбы неподалеку от границы с КНДР, в которых, по информации СМИ, приняли участие 2,5 тысячи военных и около 610 систем вооружений, включая истребители, ударные вертолеты, беспилотники, танки и артиллерию.
"Причем прошедшие маневры – лишь первые из запланированной до середины июня серии учений под названием "Объединенные боевые стрельбы по полному уничтожению", - отметила зампостпреда.
Подобные действия, по ее словам, отнюдь не способствуют деэскалации напряженности в субрегионе.
"Подобные действия оказывают дестабилизирующее влияние не только на обстановку в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Его продолжающаяся милитаризация, нескрываемые попытки создать там новые разграничительные линии негативно воздействуют на глобальную стабильность. Очередной пример этому – недавние американо-южнокорейские договоренности по вопросам применения ядерного оружия, которые не принесут ничего, кроме дальнейшего нагнетания напряженности и провоцирования гонки вооружений", - заключила дипломат.
Южная Корея и США завершили первый этап крупнейших в истории учений