https://ria.ru/20230603/spetsoperatsiya-1876011327.html

Спецоперация, 3 июня: мирный план Индонезии по Украине

Спецоперация, 3 июня: мирный план Индонезии по Украине - РИА Новости, 03.06.2023

Спецоперация, 3 июня: мирный план Индонезии по Украине

Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто озвучил план урегулирования на Украине, подразумевающий создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T22:56

2023-06-03T22:56

2023-06-03T23:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто озвучил план урегулирования на Украине, подразумевающий создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Ход спецоперации Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27, военный вертолет Ми-8, 16 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и 7 снарядов HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 145 военных и 20 единиц техники. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Южная" группировка Вооруженных сил РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 220 украинских военных, а также склад с боеприпасами и 13 единиц техники, сообщили в Минобороны России. Обстрелы Белгородской области Три человека погибли, еще 7 получили ранения, по уточненным данным, при обстреле села Соболевка в пятницу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Украинские войска всю субботу ведут обстрелы населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области, 2 человека погибли и 2 пострадали, сообщил Гладков. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу выпущен 371 боеприпас, пострадали еще 8 человек, 6 из них понадобилась госпитализация, сообщил белгородский губернатор Гладков. Украинские террористы, проникшие на прошлой неделе в Белгородскую область, были вооружены западной техникой – бронеавтомобилями из США и Польши, стрелковым оружием из Чехии и Бельгии, западным гранатометом АТ-4, сообщает Washington Post. Мирная инициатива Индонезии Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому варианту". План подразумевает создание демилитаризованной зоны и ввод туда миротворцев ООН, а затем проведение под эгидой ООН референдумов на всех спорных территориях. Российский источник, комментируя план Индонезии, заявил, что любые действительно мирные инициативы заслуживают изучения. Однако в индонезийских идеях есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада. Источник отметил также, что решение жителей на референдумах о вхождении в состав РФ пересмотру не подлежит. Необходимо прекращение западных поставок вооружений Киеву, прекращение им боевых действий, признание новых территориальных реалий, возвращение Украины к нейтральному статусу и уважение языковых прав. В минобороны Украины отвергли индонезийский план по урегулированию конфликта. Министр обороны Алексей Резников назвал его "странным" и похожим на российский, а его заместитель Владимир Гаврилов отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны.

https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875901285.html

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875735000.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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