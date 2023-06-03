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Спецоперация, 3 июня: мирный план Индонезии по Украине - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 03.06.2023 (обновлено: 23:10 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/spetsoperatsiya-1876011327.html
Спецоперация, 3 июня: мирный план Индонезии по Украине
Спецоперация, 3 июня: мирный план Индонезии по Украине - РИА Новости, 03.06.2023
Спецоперация, 3 июня: мирный план Индонезии по Украине
Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто озвучил план урегулирования на Украине, подразумевающий создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:56
2023-06-03T23:10
специальная военная операция на украине
россия
индонезия
вячеслав гладков
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто озвучил план урегулирования на Украине, подразумевающий создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Ход спецоперации Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27, военный вертолет Ми-8, 16 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и 7 снарядов HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 145 военных и 20 единиц техники. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Южная" группировка Вооруженных сил РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 220 украинских военных, а также склад с боеприпасами и 13 единиц техники, сообщили в Минобороны России. Обстрелы Белгородской области Три человека погибли, еще 7 получили ранения, по уточненным данным, при обстреле села Соболевка в пятницу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Украинские войска всю субботу ведут обстрелы населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области, 2 человека погибли и 2 пострадали, сообщил Гладков. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу выпущен 371 боеприпас, пострадали еще 8 человек, 6 из них понадобилась госпитализация, сообщил белгородский губернатор Гладков. Украинские террористы, проникшие на прошлой неделе в Белгородскую область, были вооружены западной техникой – бронеавтомобилями из США и Польши, стрелковым оружием из Чехии и Бельгии, западным гранатометом АТ-4, сообщает Washington Post. Мирная инициатива Индонезии Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому варианту". План подразумевает создание демилитаризованной зоны и ввод туда миротворцев ООН, а затем проведение под эгидой ООН референдумов на всех спорных территориях. Российский источник, комментируя план Индонезии, заявил, что любые действительно мирные инициативы заслуживают изучения. Однако в индонезийских идеях есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада. Источник отметил также, что решение жителей на референдумах о вхождении в состав РФ пересмотру не подлежит. Необходимо прекращение западных поставок вооружений Киеву, прекращение им боевых действий, признание новых территориальных реалий, возвращение Украины к нейтральному статусу и уважение языковых прав. В минобороны Украины отвергли индонезийский план по урегулированию конфликта. Министр обороны Алексей Резников назвал его "странным" и похожим на российский, а его заместитель Владимир Гаврилов отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны.
https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875901285.html
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875735000.html
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россия, индонезия, вячеслав гладков, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей резников, оон, прабово субианто
Специальная военная операция на Украине, Россия, Индонезия, Вячеслав Гладков, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Алексей Резников, ООН, Прабово Субианто
Спецоперация, 3 июня: мирный план Индонезии по Украине

Спецоперация, 3 июня: Индонезия предложила план по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто озвучил план урегулирования на Украине, подразумевающий создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН.

Ход спецоперации

Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27, военный вертолет Ми-8, 16 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и 7 снарядов HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 145 военных и 20 единиц техники.
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Южная" группировка Вооруженных сил РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 220 украинских военных, а также склад с боеприпасами и 13 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
"Началось": стало известно, что осталось от украинского контрнаступления
Вчера, 05:36

Обстрелы Белгородской области

Три человека погибли, еще 7 получили ранения, по уточненным данным, при обстреле села Соболевка в пятницу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Украинские войска всю субботу ведут обстрелы населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области, 2 человека погибли и 2 пострадали, сообщил Гладков.
За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу выпущен 371 боеприпас, пострадали еще 8 человек, 6 из них понадобилась госпитализация, сообщил белгородский губернатор Гладков.
Украинские террористы, проникшие на прошлой неделе в Белгородскую область, были вооружены западной техникой – бронеавтомобилями из США и Польши, стрелковым оружием из Чехии и Бельгии, западным гранатометом АТ-4, сообщает Washington Post.
Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
2 июня, 12:49

Мирная инициатива Индонезии

Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому варианту". План подразумевает создание демилитаризованной зоны и ввод туда миротворцев ООН, а затем проведение под эгидой ООН референдумов на всех спорных территориях.
Российский источник, комментируя план Индонезии, заявил, что любые действительно мирные инициативы заслуживают изучения. Однако в индонезийских идеях есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада.
Источник отметил также, что решение жителей на референдумах о вхождении в состав РФ пересмотру не подлежит. Необходимо прекращение западных поставок вооружений Киеву, прекращение им боевых действий, признание новых территориальных реалий, возвращение Украины к нейтральному статусу и уважение языковых прав.
В минобороны Украины отвергли индонезийский план по урегулированию конфликта. Министр обороны Алексей Резников назвал его "странным" и похожим на российский, а его заместитель Владимир Гаврилов отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияИндонезияВячеслав ГладковУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАлексей РезниковООНПрабово Субианто
 
 
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