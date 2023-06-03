https://ria.ru/20230603/spetsoperatsiya-1875965899.html
Украинские войска прячут свои HIMARS, заявил Сальдо
Украинские войска прячут свои HIMARS, заявил Сальдо - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска прячут свои HIMARS, заявил Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS, остерегаясь подвозить их РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:40
2023-06-03T16:40
2023-06-03T16:40
в мире
херсонская область
россия
николаевская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS, остерегаясь подвозить их близко к линии боестолкновений. "Противник их (американские РСЗО "HIMARS" - ред.). тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС (линии боестолкновений - ред.)", - сказал РИА Новости Сальдо. Ранее Сальдо сообщил агентству, что украинские войска перекинули на херсонское направление артиллерийские орудия. По его словам, артиллерийский парк ВСУ недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей. В то же время, отметил он, российские артиллеристы побеждают противника в артдуэлях, вражеские системы и склады боеприпасов уничтожаются постоянно. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230603/artilleriya-1875937971.html
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, николаевская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Николаевская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Украинские войска прячут свои HIMARS, заявил Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня