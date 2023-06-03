https://ria.ru/20230603/spetsoperatsiya-1875924602.html

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 03.06.2023

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T11:01

2023-06-03T11:01

2023-06-03T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, в пятницу днем около Молодежного артиллеристы поразили гаубицу 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом. "Потери: пять погибших военных ВСУ", — уточнил источник. Из уничтоженных орудий украинские войска наносили удары по городам на левом берегу Днепра.Украинские войска ежедневно обстреливают территорию Херсонской области, выпуская до ста снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем Москвы находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой украинскими войсками.

https://ria.ru/20230602/punkt-1875818171.html

https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875780458.html

днепр (город)

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсон, херсонская область , вооруженные силы украины