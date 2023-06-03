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Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 03.06.2023 (обновлено: 13:02 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/spetsoperatsiya-1875924602.html
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 03.06.2023
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:01
2023-06-03T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. &quot;Ночью артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых&quot;, — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, в пятницу днем около Молодежного артиллеристы поразили гаубицу 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом. "Потери: пять погибших военных ВСУ", — уточнил источник. Из уничтоженных орудий украинские войска наносили удары по городам на левом берегу Днепра.Украинские войска ежедневно обстреливают территорию Херсонской области, выпуская до ста снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем Москвы находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой украинскими войсками.
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в мире, днепр (город), херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация" под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.
«

"Ночью артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых", — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, в пятницу днем около Молодежного артиллеристы поразили гаубицу 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом.
"Потери: пять погибших военных ВСУ", — уточнил источник.
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Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем Москвы находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой украинскими войсками.
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