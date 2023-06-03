https://ria.ru/20230603/spetsoperatsiya-1875825318.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:02
2023-06-03T17:02
2023-06-03T17:18
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 июня 2023 годаЗа минувшие сутки российские части нанесли противнику поражение в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые группы отряда спецназначения "Ахмат" ведут ожесточенные бои в центральной части Марьинки, подразделения 1-го армейского корпуса — в Авдеевке.Параллельно ликвидированы 87 артиллерийских расчетов, 96 районов скопления живой силы и техники, командно-наблюдательный пункт, три склада боеприпасов. Пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8, перехватили две крылатых ракеты Storm Shadow, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 16 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 432 самолета, 236 вертолетов, 4452 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1110 реактивных систем залпового огня, 9361 танк и других бронемашин, 4984 орудия полевой артиллерии и 10624 единицы автомобильной техники.
россия
украина
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 июня 2023 года
За минувшие сутки российские части нанесли противнику поражение в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые группы отряда спецназначения "Ахмат" ведут ожесточенные бои в центральной части Марьинки, подразделения 1-го армейского корпуса — в Авдеевке.
Параллельно ликвидированы 87 артиллерийских расчетов, 96 районов скопления живой силы и техники, командно-наблюдательный пункт, три склада боеприпасов. Пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8, перехватили две крылатых ракеты Storm Shadow, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 16 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 432 самолета, 236 вертолетов, 4452 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1110 реактивных систем залпового огня, 9361 танк и других бронемашин, 4984 орудия полевой артиллерии и 10624 единицы автомобильной техники.