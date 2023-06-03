https://ria.ru/20230603/spetsnaz-1875934790.html

Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО

Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО - РИА Новости, 03.06.2023

Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО

Отряд турецких коммандос направляется в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило Министерство обороны страны. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:27

2023-06-03T12:27

2023-06-03T14:18

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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. Отряд турецких коммандос направляется в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило Министерство обороны страны."В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного", — говорится в опубликованном военным ведомством заявлении.Батальон планируется направить на базу Султана Мурада в самопровозглашенной республике 4-5 июня.Минобороны также подчеркнуло, что Анкара призывает стороны конфликта к сдержанности.Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их к мирному проведению акций. Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Во время столкновений пострадали 52 серба, со стороны KFOR — 41 боец, большинство из них венгры и итальянцы.Представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными.Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане, и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230603/kosovo-1875892304.html

https://ria.ru/20230603/kosovo-1875893696.html

https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, нато, косово