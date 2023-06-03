https://ria.ru/20230603/spetsnaz-1875934790.html
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО - РИА Новости, 03.06.2023
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО
Отряд турецких коммандос направляется в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило Министерство обороны страны. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:27
2023-06-03T12:27
2023-06-03T14:18
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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. Отряд турецких коммандос направляется в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило Министерство обороны страны."В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного", — говорится в опубликованном военным ведомством заявлении.Батальон планируется направить на базу Султана Мурада в самопровозглашенной республике 4-5 июня.Минобороны также подчеркнуло, что Анкара призывает стороны конфликта к сдержанности.Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их к мирному проведению акций. Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Во время столкновений пострадали 52 серба, со стороны KFOR — 41 боец, большинство из них венгры и итальянцы.Представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными.Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане, и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230603/kosovo-1875892304.html
https://ria.ru/20230603/kosovo-1875893696.html
https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, нато, косово
В мире, Турция, НАТО, Косово
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО
Минобороны Турции отправит в Косово батальон спецназа по запросу НАТО
СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости.
Отряд турецких коммандос направляется в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило Министерство обороны
страны.
«
"В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного", — говорится в опубликованном военным ведомством заявлении.
Батальон планируется направить на базу Султана Мурада в самопровозглашенной республике 4-5 июня.
Минобороны также подчеркнуло, что Анкара
призывает стороны конфликта к сдержанности.
США призвали Сербию отвести вооруженные силы от границы с Косово
Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их к мирному проведению акций.
Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.
Во время столкновений пострадали 52 серба, со стороны KFOR — 41 боец, большинство из них венгры и итальянцы.
Представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными.
Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косово решить кризис
Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане, и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".
Очередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице
, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.
Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.
В тот же день президент Сербии Александр Вучич
привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
На юге Косово сербы устроили массовый протест