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Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО - РИА Новости, 03.06.2023
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12:27 03.06.2023 (обновлено: 14:18 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/spetsnaz-1875934790.html
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО - РИА Новости, 03.06.2023
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО
Отряд турецких коммандос направляется в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило Министерство обороны страны. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:27
2023-06-03T14:18
в мире
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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. Отряд турецких коммандос направляется в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило Министерство обороны страны."В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного", — говорится в опубликованном военным ведомством заявлении.Батальон планируется направить на базу Султана Мурада в самопровозглашенной республике 4-5 июня.Минобороны также подчеркнуло, что Анкара призывает стороны конфликта к сдержанности.Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их к мирному проведению акций. Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Во время столкновений пострадали 52 серба, со стороны KFOR — 41 боец, большинство из них венгры и итальянцы.Представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными.Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане, и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230603/kosovo-1875892304.html
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в мире, турция, нато, косово
В мире, Турция, НАТО, Косово
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО

Минобороны Турции отправит в Косово батальон спецназа по запросу НАТО

© AFP 2023Солдаты НАТО в Звечане на севере Косово
Солдаты НАТО в Звечане на севере Косово - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023
Солдаты НАТО в Звечане на севере Косово
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. Отряд турецких коммандос направляется в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило Министерство обороны страны.
«
"В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного", — говорится в опубликованном военным ведомством заявлении.
Батальон планируется направить на базу Султана Мурада в самопровозглашенной республике 4-5 июня.
Минобороны также подчеркнуло, что Анкара призывает стороны конфликта к сдержанности.
Военные подразделения сербской армии, развернутого в связи с ситуацией в Косово - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
США призвали Сербию отвести вооруженные силы от границы с Косово
Вчера, 00:54
Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их к мирному проведению акций.
Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.
Во время столкновений пострадали 52 серба, со стороны KFOR — 41 боец, большинство из них венгры и итальянцы.
Представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косово решить кризис
Вчера, 01:21
Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане, и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".
Обострение в Косово
Очередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.
Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.
В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
Акция в Звечане - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
На юге Косово сербы устроили массовый протест
2 июня, 16:34
 
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