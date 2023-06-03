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Российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ
Российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ - РИА Новости, 03.06.2023
Российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ
Подразделения спецназначения российской "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт и четыре группы украинской пехоты, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T05:06
2023-06-03T05:06
2023-06-03T05:06
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения спецназначения российской "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт и четыре группы украинской пехоты, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Подразделениями специального назначения группировки уничтожены опорный пункт и четыре группы пехоты противника", - сказал Астафьев. Он добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-миллиметровая гаубица Д-20 на огневой позиции в районе поселка Желанное Второе, две боевые бронированные машины противника, станция радиоэлектронной борьбы, а также пикап.
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вадим астафьев, россия
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Россия
Российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ
Спецназ "Южной" группировки уничтожил опорный пункт и четыре группы украинской пехоты
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения спецназначения российской "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт и четыре группы украинской пехоты, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Подразделениями специального назначения группировки уничтожены опорный пункт и четыре группы пехоты противника", - сказал Астафьев.
Он добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-миллиметровая гаубица Д-20 на огневой позиции в районе поселка Желанное Второе, две боевые бронированные машины противника, станция радиоэлектронной борьбы, а также пикап.