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Украинские власти манипулируют данными соцопросов, считает Медведчук - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:53 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/sotsoprosy-1876005463.html
Украинские власти манипулируют данными соцопросов, считает Медведчук
Украинские власти манипулируют данными соцопросов, считает Медведчук - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские власти манипулируют данными соцопросов, считает Медведчук
Киев манипулирует данными социологических опросов для оправдания своей политики, написал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей новой статье. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T21:53
2023-06-03T21:53
специальная военная операция на украине
виктор медведчук
украина
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россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киев манипулирует данными социологических опросов для оправдания своей политики, написал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей новой статье. "Украинская власть использует социологические исследования, как веский аргумент правильности своей политики. Еще бы, согласно этим исследованиям, граждане Украины не хотят никакого мира с Россией и верят в скорую победу, они не хотят ни выборов, и вообще проявляют устойчивое единогласие и единство", - написал Медведчук в статье для телеграмм-канала "Другая Украина". При этом Медведчук задает вопрос, не являются ли эти исследования "попросту дешевым враньем и манипуляцией" и доказывает этот тезис. Он приводит данные различных социологических опросов, что, якобы, 93% или 97% украинцев верят в победу Украины, при этом 74% считает победой исключительно выход на границы 1991 года. "А теперь давайте посмотрим, кого спрашивают. Мнением миллионов граждан, покинувших страну, социологи, естественно, не интересуются, а это такой "пустяк", как от трети до половины населения", - отметил Медведчук. Многие же из тех, кого опрашивают социологи, отвечают неискренне, считает политик. "Средний украинец без всяких социологических опросов знает правильный ответ, и что с ним будет, если он его не скажет", - утверждает Медведчук. "Украинская власть добивается от граждан не сплочения, а массовой истерии, которую использует в системе мирового попрошайничества... Продает своих сограждан тому, кто дороже заплатит. А интересы украинцев, как и суверенитет страны, этими господами не рассматриваются", - резюмировал политик.
https://ria.ru/20230106/kiev-1843211736.html
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виктор медведчук, украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Виктор Медведчук, Украина, В мире, Россия
Украинские власти манипулируют данными соцопросов, считает Медведчук

Оппозиционер Медведчук: Киев манипулирует данными соцопросов для оправдания своей политики

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киев манипулирует данными социологических опросов для оправдания своей политики, написал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей новой статье.
"Украинская власть использует социологические исследования, как веский аргумент правильности своей политики. Еще бы, согласно этим исследованиям, граждане Украины не хотят никакого мира с Россией и верят в скорую победу, они не хотят ни выборов, и вообще проявляют устойчивое единогласие и единство", - написал Медведчук в статье для телеграмм-канала "Другая Украина".
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При этом Медведчук задает вопрос, не являются ли эти исследования "попросту дешевым враньем и манипуляцией" и доказывает этот тезис. Он приводит данные различных социологических опросов, что, якобы, 93% или 97% украинцев верят в победу Украины, при этом 74% считает победой исключительно выход на границы 1991 года.
«
"А теперь давайте посмотрим, кого спрашивают. Мнением миллионов граждан, покинувших страну, социологи, естественно, не интересуются, а это такой "пустяк", как от трети до половины населения", - отметил Медведчук.
Многие же из тех, кого опрашивают социологи, отвечают неискренне, считает политик. "Средний украинец без всяких социологических опросов знает правильный ответ, и что с ним будет, если он его не скажет", - утверждает Медведчук.
"Украинская власть добивается от граждан не сплочения, а массовой истерии, которую использует в системе мирового попрошайничества... Продает своих сограждан тому, кто дороже заплатит. А интересы украинцев, как и суверенитет страны, этими господами не рассматриваются", - резюмировал политик.
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