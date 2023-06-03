https://ria.ru/20230603/sobolevka-1875940095.html

В Белгородской области уточнили число погибших при обстреле ВСУ Соболевки

В Белгородской области уточнили число погибших при обстреле ВСУ Соболевки - РИА Новости, 03.06.2023

В Белгородской области уточнили число погибших при обстреле ВСУ Соболевки

При вчерашнем обстреле села Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области погибли три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T13:06

2023-06-03T13:06

2023-06-03T14:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 июн – РИА Новости. При вчерашнем обстреле села Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области погибли три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина <...> скончалась в машине скорой помощи", — рассказал губернатор.Он уточнил, что у погибшая получила осколочное проникающее ранение передней брюшной стенки и грудной клетки.Кроме того, семь человек получили ранения различной степени тяжести. Шестерых из них доставили в медицинские учреждения, один от госпитализации отказался.Глава региона также добавил, что в селе зафиксировали 18 прилетов из РСЗО "Град".Накануне вечером, сразу после атаки на Соболевку, Гладков сообщал, что погибли два человека погибли, а еще шестеро пострадали. В числе пострадавших двое детей — мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков