https://ria.ru/20230603/sobolevka-1875899993.html

При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека

При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2023

При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека

Два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле села Соболевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T04:53

2023-06-03T04:53

2023-06-03T04:54

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле села Соболевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам губернатора, село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел украинских войск. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору."По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей. Бригадами скорой медицинской помощи они все доставлены в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Обстрелы ШебекиноПриграничные с Украиной районы Белгородской области в последнее время регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, особенно сильный огонь ведется по городу Шебекино, расположенному почти в четырех километрах от границы.В ночь на субботу Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино пострадали два человека, перед их машиной разорвался снаряд, раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.Днем в пятницу губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населенных пунктов региона. По его словам, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине ранило двоих мужчин. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2.Ограничения движенияДо 30 июня на участках дорог Шебекинского городского округа с целью обеспечения безопасности вводится временный запрет на передвижение транспорта.Новая мера касается следующих участков дорог: Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки), Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураево), Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны). "Также в соответствии с приказом Минтранса области на данных участках запрещена стоянка автотранспорта", - подчеркивают власти. Уточняется, что есть ряд дорог, доступных для объезда.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230602/ranenie-1875882570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230602/pvo-1875874593.html

шебекино

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины