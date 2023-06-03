Рейтинг@Mail.ru
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:53 03.06.2023 (обновлено: 04:54 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/sobolevka-1875899993.html
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2023
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека
Два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле села Соболевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T04:53
2023-06-03T04:54
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле села Соболевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам губернатора, село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел украинских войск. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору."По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей. Бригадами скорой медицинской помощи они все доставлены в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Обстрелы ШебекиноПриграничные с Украиной районы Белгородской области в последнее время регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, особенно сильный огонь ведется по городу Шебекино, расположенному почти в четырех километрах от границы.В ночь на субботу Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино пострадали два человека, перед их машиной разорвался снаряд, раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.Днем в пятницу губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населенных пунктов региона. По его словам, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине ранило двоих мужчин. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2.Ограничения движенияДо 30 июня на участках дорог Шебекинского городского округа с целью обеспечения безопасности вводится временный запрет на передвижение транспорта.Новая мера касается следующих участков дорог: Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки), Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураево), Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны). "Также в соответствии с приказом Минтранса области на данных участках запрещена стоянка автотранспорта", - подчеркивают власти. Уточняется, что есть ряд дорог, доступных для объезда.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/ranenie-1875882570.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230602/pvo-1875874593.html
шебекино
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4d1ebc82bc20838688ad74075e300f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека

ВСУ обстреляли ракетами РСЗО "Град" село в Белгородской области, два человека погибли

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле села Соболевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел украинских войск. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору.
«
"По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей. Бригадами скорой медицинской помощи они все доставлены в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Обстрелы Шебекино

Приграничные с Украиной районы Белгородской области в последнее время регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, особенно сильный огонь ведется по городу Шебекино, расположенному почти в четырех километрах от границы.
В ночь на субботу Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино пострадали два человека, перед их машиной разорвался снаряд, раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мужчина
Вчера, 22:15
Днем в пятницу губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населенных пунктов региона. По его словам, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине ранило двоих мужчин. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2.

Ограничения движения

До 30 июня на участках дорог Шебекинского городского округа с целью обеспечения безопасности вводится временный запрет на передвижение транспорта.
Новая мера касается следующих участков дорог: Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки), Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураево), Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны). "Также в соответствии с приказом Минтранса области на данных участках запрещена стоянка автотранспорта", - подчеркивают власти. Уточняется, что есть ряд дорог, доступных для объезда.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
ВСУ обстреляли Корочанский район Белгородской области
Вчера, 20:46
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала