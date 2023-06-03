https://ria.ru/20230603/sma-1875911389.html
В России выявили более 30 случаев спинальной мышечной атрофии в 2023 году
В России выявили более 30 случаев спинальной мышечной атрофии в 2023 году - РИА Новости, 03.06.2023
В России выявили более 30 случаев спинальной мышечной атрофии в 2023 году
Более 30 случаев спинальной мышечной атрофии выявили в России с начала года благодаря проведению неонатального скрининга, дети уже получили препараты и смогли... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:17
2023-06-03T09:17
2023-06-03T09:17
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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САМАРКАНД, 3 июн - РИА Новости. Более 30 случаев спинальной мышечной атрофии выявили в России с начала года благодаря проведению неонатального скрининга, дети уже получили препараты и смогли избежать инвалидности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний стартовал в России 1 января 2023 года. "Более 30 случаев выявлено спинальной мышечной атрофии, дети уже получили лекарственную терапию. В этом направлении мы формируем здоровье ребенка, избегая его инвалидизации, это уникальная вещь", - сказал Мурашко на узбекско-российском медицинском форуме. Он отметил, что всего с начала года благодаря скринингу было выявлено 140 отклонений у детей. При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни - "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.
https://ria.ru/20230425/sma-1867536179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России выявили более 30 случаев спинальной мышечной атрофии в 2023 году
Мурашко: в России выявили более 30 случаев спинальной мышечной атрофии в 2023 году
САМАРКАНД, 3 июн - РИА Новости. Более 30 случаев спинальной мышечной атрофии выявили в России с начала года благодаря проведению неонатального скрининга, дети уже получили препараты и смогли избежать инвалидности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний стартовал в России 1 января 2023 года.
"Более 30 случаев выявлено спинальной мышечной атрофии, дети уже получили лекарственную терапию. В этом направлении мы формируем здоровье ребенка, избегая его инвалидизации, это уникальная вещь", - сказал Мурашко на узбекско-российском медицинском форуме.
Он отметил, что всего с начала года благодаря скринингу было выявлено 140 отклонений у детей.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни - "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом