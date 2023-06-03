https://ria.ru/20230603/sma-1875911389.html

В России выявили более 30 случаев спинальной мышечной атрофии в 2023 году

В России выявили более 30 случаев спинальной мышечной атрофии в 2023 году - РИА Новости, 03.06.2023

В России выявили более 30 случаев спинальной мышечной атрофии в 2023 году

Более 30 случаев спинальной мышечной атрофии выявили в России с начала года благодаря проведению неонатального скрининга, дети уже получили препараты и смогли... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:17

2023-06-03T09:17

2023-06-03T09:17

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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САМАРКАНД, 3 июн - РИА Новости. Более 30 случаев спинальной мышечной атрофии выявили в России с начала года благодаря проведению неонатального скрининга, дети уже получили препараты и смогли избежать инвалидности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний стартовал в России 1 января 2023 года. "Более 30 случаев выявлено спинальной мышечной атрофии, дети уже получили лекарственную терапию. В этом направлении мы формируем здоровье ребенка, избегая его инвалидизации, это уникальная вещь", - сказал Мурашко на узбекско-российском медицинском форуме. Он отметил, что всего с начала года благодаря скринингу было выявлено 140 отклонений у детей. При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни - "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.

https://ria.ru/20230425/sma-1867536179.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко