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В России увеличилось число желающих служить по контракту - РИА Новости, 03.06.2023
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13:42 03.06.2023 (обновлено: 22:16 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/sluzhba-1875943264.html
В России увеличилось число желающих служить по контракту
В России увеличилось число желающих служить по контракту - РИА Новости, 03.06.2023
В России увеличилось число желающих служить по контракту
В России значительно увеличилось число желающих служить по контракту, наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T13:42
2023-06-03T22:16
безопасность
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России значительно увеличилось число желающих служить по контракту, наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области, сообщили в субботу в Минобороны. "В Российской Федерации продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту. В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой. Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", — сказали в ведомстве. Там добавили, что "наиболее эффективно организована работа в Москве, где созданы все необходимые условия для приема граждан на военную службу, а также в Республике Башкортостан и Московской области". Как отмечают в ведомстве, пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров: специалисты находятся в одном здании, что позволяет в разы сократить время прохождения процедур отбора и заключения контракта. В Минобороны добавили, что граждане могут обратиться в пункт отбора, выбрав любой удобный день недели. К каждому кандидату применяется индивидуальный подход, позволяющий учесть его предпочтения. Отмечается, что все мероприятия отбора проводятся в тесном взаимодействии Минобороны России с главами регионов. Необходимую информацию можно найти на сайте "Служба по контракту — настоящее дело" или позвонить на единый номер информационно-справочной службы 117.
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россия
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безопасность, россия, москва, московская область (подмосковье)
Безопасность, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
В России увеличилось число желающих служить по контракту

Минобороны: в России значительно увеличилось число желающих служить по контракту

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАкция "Военная служба по контракту — твой выбор!"
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России значительно увеличилось число желающих служить по контракту, наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области, сообщили в субботу в Минобороны.
"В Российской Федерации продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту. В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой. Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", — сказали в ведомстве.
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Там добавили, что "наиболее эффективно организована работа в Москве, где созданы все необходимые условия для приема граждан на военную службу, а также в Республике Башкортостан и Московской области".
Как отмечают в ведомстве, пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров: специалисты находятся в одном здании, что позволяет в разы сократить время прохождения процедур отбора и заключения контракта.
В Минобороны добавили, что граждане могут обратиться в пункт отбора, выбрав любой удобный день недели. К каждому кандидату применяется индивидуальный подход, позволяющий учесть его предпочтения.
Отмечается, что все мероприятия отбора проводятся в тесном взаимодействии Минобороны России с главами регионов. Необходимую информацию можно найти на сайте "Служба по контракту — настоящее дело" или позвонить на единый номер информационно-справочной службы 117.
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