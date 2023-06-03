Рейтинг@Mail.ru
"Разжигатель войны": толпа накинулась на Шольца из-за Украины - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 03.06.2023 (обновлено: 09:17 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/sholts-1875903105.html
"Разжигатель войны": толпа накинулась на Шольца из-за Украины
"Разжигатель войны": толпа накинулась на Шольца из-за Украины - РИА Новости, 03.06.2023
"Разжигатель войны": толпа накинулась на Шольца из-за Украины
Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе и обвинила его в разжигании войны, сообщила немецкая газета Bild. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T07:03
2023-06-03T09:17
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751639951_0:4:3151:1776_1920x0_80_0_0_3dd92a03cf4ae03c75b616d10ed5c195.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе и обвинила его в разжигании войны, сообщила немецкая газета Bild.На видеоролике, который опубликовало издание, видно, как толпа из около ста человек освистывает выступление политика, называя его "поджигателем войны", "лжецом" и "бандитом".После выхода на сцену Шольцу, столкнувшемуся с сопротивлением и возмущением граждан, пришлось посвятить свою речь оправданиям за помощь Украине, но все его выступление сопровождалось возмущенными выкриками собравшихся.Присутствующие так же встретили и вышедшего на сцену премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке. Оба спикера старались успокоить собравшихся, обвиняя Москву в ситуации на Украине, но те не прекратили выкрикивать лозунги.Газета отмечает, что протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.Ранее Шольц заявил в Таллине, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
https://ria.ru/20230603/lyuksemburg-1875899375.html
https://ria.ru/20230601/sholts-1875619557.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751639951_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_ac0a8c6102233b8c4af7dbdf9f6e72e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, bild
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Bild
"Разжигатель войны": толпа накинулась на Шольца из-за Украины

Bild: толпа на фестивале СДПГ обвинила канцлера ФРГ Шольца в разжигании войны на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе и обвинила его в разжигании войны, сообщила немецкая газета Bild.
На видеоролике, который опубликовало издание, видно, как толпа из около ста человек освистывает выступление политика, называя его "поджигателем войны", "лжецом" и "бандитом".
Встреча Зеленского и Вучича
Премьер Люксембурга унизил Зеленского неприличным жестом
04:40
После выхода на сцену Шольцу, столкнувшемуся с сопротивлением и возмущением граждан, пришлось посвятить свою речь оправданиям за помощь Украине, но все его выступление сопровождалось возмущенными выкриками собравшихся.
Присутствующие так же встретили и вышедшего на сцену премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке. Оба спикера старались успокоить собравшихся, обвиняя Москву в ситуации на Украине, но те не прекратили выкрикивать лозунги.
Газета отмечает, что протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.
Ранее Шольц заявил в Таллине, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Вооруженная полиция в Германии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Берлине мужчина врезался в бетонные блоки перед офисом Шольца
1 июня, 17:51
 
В миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала