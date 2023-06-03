https://ria.ru/20230603/sholts-1875903105.html

"Разжигатель войны": толпа накинулась на Шольца из-за Украины

"Разжигатель войны": толпа накинулась на Шольца из-за Украины - РИА Новости, 03.06.2023

"Разжигатель войны": толпа накинулась на Шольца из-за Украины

Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе и обвинила его в разжигании войны, сообщила немецкая газета Bild. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T07:03

2023-06-03T07:03

2023-06-03T09:17

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олаф шольц

bild

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе и обвинила его в разжигании войны, сообщила немецкая газета Bild.На видеоролике, который опубликовало издание, видно, как толпа из около ста человек освистывает выступление политика, называя его "поджигателем войны", "лжецом" и "бандитом".После выхода на сцену Шольцу, столкнувшемуся с сопротивлением и возмущением граждан, пришлось посвятить свою речь оправданиям за помощь Украине, но все его выступление сопровождалось возмущенными выкриками собравшихся.Присутствующие так же встретили и вышедшего на сцену премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке. Оба спикера старались успокоить собравшихся, обвиняя Москву в ситуации на Украине, но те не прекратили выкрикивать лозунги.Газета отмечает, что протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.Ранее Шольц заявил в Таллине, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

https://ria.ru/20230603/lyuksemburg-1875899375.html

https://ria.ru/20230601/sholts-1875619557.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, bild