https://ria.ru/20230603/shar-1876013963.html

В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ

В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2023

В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ

Неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей нашли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-03T23:29

2023-06-03T23:29

2023-06-04T01:34

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144705/49/1447054962_0:0:3558:2001_1920x0_80_0_0_7e9e8d9cd068c0a0f54034a8bb44d954.jpg

ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей нашли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "На территории района Калишки Варминьско-Мазурского воеводства найдены обломки воздушного шара. Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем их забрали военные для дальнейшего изучения", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, воздушный шар был найден в субботу утром в кукурузном поле в четырех километрах от населенного пункта Бяла Писка. "Это существенно, потому что в десятке километров находится военный полигон и крупная воинская часть", - отмечает радиостанция. "Неизвестно, является ли это метеорологическим или военным воздушным шаром, хотя предварительные исследования указывают на первую версию. Нельзя исключать, что это шпионский шар с востока", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, нашедший объект человек описывал, что под пленочным куполом воздушного шара находился пенопластовый ящик, антенна, а на самом воздушном шаре можно было прочесть надписи кириллицей. Однако о том, что это может быть метеорологический воздушный шар, может свидетельствовать тот факт, что по данным оперативного командовании Вооруженных сил, радиолокационные системы не наблюдали нарушения воздушного пространства Польши, сообщает радиостанция.

https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html

https://ria.ru/20230415/aerostat-1865497056.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, в мире