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В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2023
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23:29 03.06.2023 (обновлено: 01:34 04.06.2023)
https://ria.ru/20230603/shar-1876013963.html
В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ
В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2023
В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ
Неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей нашли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T23:29
2023-06-04T01:34
польша
в мире
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ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей нашли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "На территории района Калишки Варминьско-Мазурского воеводства найдены обломки воздушного шара. Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем их забрали военные для дальнейшего изучения", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, воздушный шар был найден в субботу утром в кукурузном поле в четырех километрах от населенного пункта Бяла Писка. "Это существенно, потому что в десятке километров находится военный полигон и крупная воинская часть", - отмечает радиостанция. "Неизвестно, является ли это метеорологическим или военным воздушным шаром, хотя предварительные исследования указывают на первую версию. Нельзя исключать, что это шпионский шар с востока", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, нашедший объект человек описывал, что под пленочным куполом воздушного шара находился пенопластовый ящик, антенна, а на самом воздушном шаре можно было прочесть надписи кириллицей. Однако о том, что это может быть метеорологический воздушный шар, может свидетельствовать тот факт, что по данным оперативного командовании Вооруженных сил, радиолокационные системы не наблюдали нарушения воздушного пространства Польши, сообщает радиостанция.
https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html
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польша, в мире
Польша, В мире
В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ

RMF: в Польше недалеко от военной части нашли фрагменты аэростата с надписями на кириллице

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАэростат
Аэростат - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аэростат. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей нашли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"На территории района Калишки Варминьско-Мазурского воеводства найдены обломки воздушного шара. Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем их забрали военные для дальнейшего изучения", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, воздушный шар был найден в субботу утром в кукурузном поле в четырех километрах от населенного пункта Бяла Писка. "Это существенно, потому что в десятке километров находится военный полигон и крупная воинская часть", - отмечает радиостанция.
«
"Неизвестно, является ли это метеорологическим или военным воздушным шаром, хотя предварительные исследования указывают на первую версию. Нельзя исключать, что это шпионский шар с востока", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, нашедший объект человек описывал, что под пленочным куполом воздушного шара находился пенопластовый ящик, антенна, а на самом воздушном шаре можно было прочесть надписи кириллицей.
Однако о том, что это может быть метеорологический воздушный шар, может свидетельствовать тот факт, что по данным оперативного командовании Вооруженных сил, радиолокационные системы не наблюдали нарушения воздушного пространства Польши, сообщает радиостанция.
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