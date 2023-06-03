https://ria.ru/20230603/shar-1876013963.html
В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ
В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2023
В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ
Неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей нашли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T23:29
2023-06-03T23:29
2023-06-04T01:34
польша
в мире
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ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей нашли в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "На территории района Калишки Варминьско-Мазурского воеводства найдены обломки воздушного шара. Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем их забрали военные для дальнейшего изучения", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, воздушный шар был найден в субботу утром в кукурузном поле в четырех километрах от населенного пункта Бяла Писка. "Это существенно, потому что в десятке километров находится военный полигон и крупная воинская часть", - отмечает радиостанция. "Неизвестно, является ли это метеорологическим или военным воздушным шаром, хотя предварительные исследования указывают на первую версию. Нельзя исключать, что это шпионский шар с востока", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, нашедший объект человек описывал, что под пленочным куполом воздушного шара находился пенопластовый ящик, антенна, а на самом воздушном шаре можно было прочесть надписи кириллицей. Однако о том, что это может быть метеорологический воздушный шар, может свидетельствовать тот факт, что по данным оперативного командовании Вооруженных сил, радиолокационные системы не наблюдали нарушения воздушного пространства Польши, сообщает радиостанция.
https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html
https://ria.ru/20230415/aerostat-1865497056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире
В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ
RMF: в Польше недалеко от военной части нашли фрагменты аэростата с надписями на кириллице