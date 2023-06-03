https://ria.ru/20230603/schetchiki-1875914551.html

Юрист рассказала, чем грозит позднее предоставление данных по счетчикам

Юрист рассказала, чем грозит позднее предоставление данных по счетчикам - РИА Новости, 03.06.2023

Юрист рассказала, чем грозит позднее предоставление данных по счетчикам

Необходимо вовремя предоставлять данные со счетчиков ЖКХ, иначе коммунальщики посчитают средние показатели и сумма в квитанции окажется значительно больше,... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:39

2023-06-03T09:39

2023-06-03T09:39

общество

жкх

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Необходимо вовремя предоставлять данные со счетчиков ЖКХ, иначе коммунальщики посчитают средние показатели и сумма в квитанции окажется значительно больше, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. "Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными, в том числе в электронной форме с использованием системы, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности", - пояснила юрист. Она уточнила, что плата за коммунальные услуги устанавливается на основе рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям индивидуального прибора учета. Если же данные счетчиков не предоставлены, то коммунальщики рассчитывают сумму исходя из общедомового показателя. "При должном расчете становится ясно, что выгоднее оплачивать по показаниям прибора учета, нежели чем по средним показаниям предыдущих шести месяцев. Так, в любом из случаев, средние показания будут выше, чем показания по прибору учета", - добавила Турунина. Она подчеркнула, что получить перерасчет, позднее предоставив данные, уже нельзя. "Перерасчет получить нельзя будет. Непредоставление данных счетчика не является основанием", - добавила юрист. Она напомнила, что при неоплате платежных квитанций возникает гражданско-правовая ответственность. Управляющая компания или непосредственные исполнители по договорам вправе начислить пени за неоплату счетов, в том числе применить и другие меры воздействия (например, прекратить передачу ресурса).

https://ria.ru/20230404/otoplenie-1862805295.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, жкх, ассоциация юристов россии