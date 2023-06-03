https://ria.ru/20230603/sallivan-1875937048.html

Рябков прокомментировал заявления Салливана по контролю над вооружениями

Рябков прокомментировал заявления Салливана по контролю над вооружениями - РИА Новости, 03.06.2023

Рябков прокомментировал заявления Салливана по контролю над вооружениями

Недавние заявления помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана по контролю над вооружениями несут деструктивный заряд и... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:42

2023-06-03T12:42

2023-06-03T12:52

сша

вашингтон (штат)

россия

сергей рябков

джейк салливан

договор снв-3

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Недавние заявления помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана по контролю над вооружениями несут деструктивный заряд и нацелены на продолжение линии Вашингтона на слом баланса интересов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Отвечая на вопрос, могут ли введенные контрмеры США по ДСНВ обострить ситуацию в сфере контроля над вооружениями, дипломат отметил, что "она и так до предела острая". "И по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние", - указал Рябков. "Мы отметили некоторые высказывания помощника (президента США) Байдена по нацбезопасности Салливана на ежегодной конференции Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Это очевидная попытка преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле на сегодняшний день сформирована. И помимо всех этих лозунгов в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд и настрой на сохранение и укрепление американского превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, на дальнейший слом баланса интересов", - подчеркнул он. "Мы через какое-то время дадим развернутые оценки этому выступлению", - добавил Рябков."И третье - это то, что мы, конечно, обратили внимание на сохраняющуюся, по крайней мере, на словах настроенность США продолжить выполнение соглашения от 1988 года об уведомлениях о пусках МБР и БРПЛ. Соответственно, в рамках ДСНВ уведомления передаваться не будут, в рамках этого соглашения соответствующие процедуры сохранятся, как и с нашей стороны. Соответственно, в этой области определенная транспарентность и предсказуемость останется и позволит нам избежать дальнейших опасных обострений", - сказал дипломат журналистам.Госдеп США ранее объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ, назвав их ответом на приостановку участия России в договоре. В частности, Вашингтон с 1 июня прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. В-третьих, Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20230522/krym-1873327489.html

https://ria.ru/20230602/vooruzheniya-1875849659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вашингтон (штат), россия, сергей рябков, джейк салливан, договор снв-3, в мире