Рейтинг@Mail.ru
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 03.06.2023 (обновлено: 01:33 04.06.2023)
https://ria.ru/20230603/rossiya-1875990880.html
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России - РИА Новости, 04.06.2023
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России
Сверхточные спутники, которые Россия использует в космосе, наблюдают за передвижениями и действиями ВСУ, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T19:51
2023-06-04T01:33
политика
россия
украина
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018000_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_409e6055510fc12de409bfebd9bfc11d.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сверхточные спутники, которые Россия использует в космосе, наблюдают за передвижениями и действиями ВСУ, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.&quot;У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников&quot;, — рассказал офицер.По его мнению, такое передовое оборудование изменит ход конфликта на Украине. Российские военные тщательнее будут отслеживать происходящее на авиабазах и складах с боеприпасами для ВСУ, после чего нарастят ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, резюмировал Риттер.
https://ria.ru/20230603/britaniya-1875974090.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018000_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17cab0a7fa770fc93b9d98f7374bdaec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ ничего не смогут спрятать от сверхточных спутников России

© РИА Новости / Кирилл НортонРакетный комплекс "Искандер" на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации
Ракетный комплекс Искандер на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Ракетный комплекс "Искандер" на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сверхточные спутники, которые Россия использует в космосе, наблюдают за передвижениями и действиями ВСУ, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
«

"У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников", — рассказал офицер.

По его мнению, такое передовое оборудование изменит ход конфликта на Украине. Российские военные тщательнее будут отслеживать происходящее на авиабазах и складах с боеприпасами для ВСУ, после чего нарастят ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, резюмировал Риттер.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В Британии испугались, что Россия "отключит" страну одним ударом
Вчера, 17:31
 
ПолитикаРоссияУкраинаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала