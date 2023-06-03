https://ria.ru/20230603/rossiya-1875990880.html

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России - РИА Новости, 04.06.2023

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России

Сверхточные спутники, которые Россия использует в космосе, наблюдают за передвижениями и действиями ВСУ, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-03T19:51

2023-06-03T19:51

2023-06-04T01:33

политика

россия

украина

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сверхточные спутники, которые Россия использует в космосе, наблюдают за передвижениями и действиями ВСУ, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер."У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников", — рассказал офицер.По его мнению, такое передовое оборудование изменит ход конфликта на Украине. Российские военные тщательнее будут отслеживать происходящее на авиабазах и складах с боеприпасами для ВСУ, после чего нарастят ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, резюмировал Риттер.

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политика, россия, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша