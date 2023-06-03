https://ria.ru/20230603/rossiya-1875990880.html
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России - РИА Новости, 04.06.2023
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России
Сверхточные спутники, которые Россия использует в космосе, наблюдают за передвижениями и действиями ВСУ, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T19:51
2023-06-03T19:51
2023-06-04T01:33
политика
россия
украина
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018000_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_409e6055510fc12de409bfebd9bfc11d.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сверхточные спутники, которые Россия использует в космосе, наблюдают за передвижениями и действиями ВСУ, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер."У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников", — рассказал офицер.По его мнению, такое передовое оборудование изменит ход конфликта на Украине. Российские военные тщательнее будут отслеживать происходящее на авиабазах и складах с боеприпасами для ВСУ, после чего нарастят ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, резюмировал Риттер.
https://ria.ru/20230603/britaniya-1875974090.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018000_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17cab0a7fa770fc93b9d98f7374bdaec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от спутников России
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ ничего не смогут спрятать от сверхточных спутников России