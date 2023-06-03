https://ria.ru/20230603/rossiya-1875960975.html
Звездный час: в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России
Звездный час: в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России - РИА Новости, 03.06.2023
Звездный час: в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России
Президент России Владимир Путин привлек в страну миллиарды долларов инвестиций, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:57
2023-06-03T15:57
2023-06-03T18:11
политика
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сша
скотт риттер
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин привлек в страну миллиарды долларов инвестиций, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер."Российская экономика сегодня сильнее, чем когда-либо в истории. <…> Запад был якорем, который тащил ее вниз, поощрял утечку капитала и препятствовал инвестициям. Фактически это государство с невероятным количеством ресурсов теряло свои богатства", — поделился мнением эксперт.По его словам, благодаря санкциям теперь все материальные блага остаются в России и способствуют ее модернизации. Риттер также напомнил, что после ухода европейских и американских компаний из Москвы в нее стали инвестировать предприниматели из Китая, Индии и других стран мира."Все они сегодня делают бизнес там. У китайцев вообще звездный час, они вкладывают миллиарды долларов", — рассказал бывший разведчик.Побывавший недавно в России Риттер также отметил, что в стране настоящий бум строительства зданий и инфраструктуры, о котором президент Соединенных Штатов Джо Байден может только мечтать.
https://ria.ru/20230601/slabost-1875444600.html
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политика, россия, сша, скотт риттер, владимир путин, джо байден
Политика, Россия, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Джо Байден
Звездный час: в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России
Разведчик Риттер: Путин зарабатывает миллиарды долларов для России, несмотря на санкции