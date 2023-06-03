Рейтинг@Mail.ru
Звездный час: в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 03.06.2023 (обновлено: 18:11 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/rossiya-1875960975.html
Звездный час: в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России
Звездный час: в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России - РИА Новости, 03.06.2023
Звездный час: в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России
Президент России Владимир Путин привлек в страну миллиарды долларов инвестиций, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:57
2023-06-03T18:11
политика
россия
сша
скотт риттер
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин привлек в страну миллиарды долларов инвестиций, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.&quot;Российская экономика сегодня сильнее, чем когда-либо в истории. &lt;…&gt; Запад был якорем, который тащил ее вниз, поощрял утечку капитала и препятствовал инвестициям. Фактически это государство с невероятным количеством ресурсов теряло свои богатства&quot;, — поделился мнением эксперт.По его словам, благодаря санкциям теперь все материальные блага остаются в России и способствуют ее модернизации. Риттер также напомнил, что после ухода европейских и американских компаний из Москвы в нее стали инвестировать предприниматели из Китая, Индии и других стран мира."Все они сегодня делают бизнес там. У китайцев вообще звездный час, они вкладывают миллиарды долларов", — рассказал бывший разведчик.Побывавший недавно в России Риттер также отметил, что в стране настоящий бум строительства зданий и инфраструктуры, о котором президент Соединенных Штатов Джо Байден может только мечтать.
https://ria.ru/20230601/slabost-1875444600.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, скотт риттер, владимир путин, джо байден
Политика, Россия, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Джо Байден
Звездный час: в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России

Разведчик Риттер: Путин зарабатывает миллиарды долларов для России, несмотря на санкции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин привлек в страну миллиарды долларов инвестиций, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
«

"Российская экономика сегодня сильнее, чем когда-либо в истории. <…> Запад был якорем, который тащил ее вниз, поощрял утечку капитала и препятствовал инвестициям. Фактически это государство с невероятным количеством ресурсов теряло свои богатства", — поделился мнением эксперт.

По его словам, благодаря санкциям теперь все материальные блага остаются в России и способствуют ее модернизации. Риттер также напомнил, что после ухода европейских и американских компаний из Москвы в нее стали инвестировать предприниматели из Китая, Индии и других стран мира.
"Все они сегодня делают бизнес там. У китайцев вообще звездный час, они вкладывают миллиарды долларов", — рассказал бывший разведчик.
Побывавший недавно в России Риттер также отметил, что в стране настоящий бум строительства зданий и инфраструктуры, о котором президент Соединенных Штатов Джо Байден может только мечтать.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Экс-советник главы Пентагона описал заблуждения США о России двумя словами
1 июня, 04:34
 
ПолитикаРоссияСШАСкотт РиттерВладимир ПутинДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала