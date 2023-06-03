https://ria.ru/20230603/putin-1875967795.html
Песков: Путин готов к любым контактам для достижения целей не в рамках СВО
Песков: Путин готов к любым контактам для достижения целей не в рамках СВО - РИА Новости, 03.06.2023
Песков: Путин готов к любым контактам для достижения целей не в рамках СВО
Владимир Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться поставленных перед Россией задач иными средствами, чем специальная военная операция, РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:57
2023-06-03T16:57
2023-06-03T17:59
владимир путин
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться поставленных перед Россией задач иными средствами, чем специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину Песков прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. По данным газеты Wall Street Journal, президент Франции Эммануэль Макрон обратился с таким предложением к Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь главы государства призвал в первую очередь дождаться разъяснений от самого президента Франции. По его словам, Макрону и другим европейским лидерам необходимо помнить, что Владимир Путин был, остается и будет готов к любым контактам, которые помогут решать поставленные перед страной задачи иными средствами, кроме как проведением СВО. Песков подчеркнул, что Москва отдает предпочтение альтернативным вариантам решения вопросов, однако страны Запада сейчас не оставляют России другого выхода.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875966936.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия, дмитрий песков, политика, украина, париж, эммануэль макрон
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Украина, Париж, Эммануэль Макрон
Песков: Путин готов к любым контактам для достижения целей не в рамках СВО
Песков заявил, что Путин готов к контактам для достижения целей спецоперации иными путями
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться поставленных перед Россией задач иными средствами, чем специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину Песков прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине
в Париже
. По данным газеты Wall Street Journal, президент Франции Эммануэль Макрон
обратился с таким предложением к Владимиру Зеленскому
.
Пресс-секретарь главы государства призвал в первую очередь дождаться разъяснений от самого президента Франции. По его словам, Макрону и другим европейским лидерам необходимо помнить, что Владимир Путин был, остается и будет готов к любым контактам, которые помогут решать поставленные перед страной задачи иными средствами, кроме как проведением СВО. Песков подчеркнул, что Москва отдает предпочтение альтернативным вариантам решения вопросов, однако страны Запада сейчас не оставляют России другого выхода.
Песков назвал Украину инструментом конфликта против России