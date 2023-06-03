https://ria.ru/20230603/putin-1875915649.html

Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов

Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов - РИА Новости, 03.06.2023

Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов

Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:48

2023-06-03T09:48

2023-06-03T14:31

в мире

индия

орисса

нарендра моди

владимир путин

драупади мурму

россия

крушение поездов в штате одиша

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша (прежнее название – Орисса), соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме, адресованной, помимо Моди, также президенту Индии Драупади Мурму.Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.

https://ria.ru/20230603/indiya-1875908983.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, орисса, нарендра моди, владимир путин, драупади мурму, россия, крушение поездов в штате одиша