Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 03.06.2023 (обновлено: 14:31 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/putin-1875915649.html
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов - РИА Новости, 03.06.2023
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов
Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:48
2023-06-03T14:31
в мире
индия
орисса
нарендра моди
владимир путин
драупади мурму
россия
крушение поездов в штате одиша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875914710_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_7431029e262a1669407d3ddce391f17f.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша (прежнее название – Орисса), соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме, адресованной, помимо Моди, также президенту Индии Драупади Мурму.Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.
https://ria.ru/20230603/indiya-1875908983.html
индия
орисса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875914710_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_dcb70c835afb685e2abd55da322784f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, орисса, нарендра моди, владимир путин, драупади мурму, россия, крушение поездов в штате одиша
В мире, Индия, Орисса, Нарендра Моди, Владимир Путин, Драупади Мурму, Россия, Крушение поездов в штате Одиша
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов

Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии из-за крушения поездов в Одише

© AP PhotoСпасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша (прежнее название – Орисса), соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме, адресованной, помимо Моди, также президенту Индии Драупади Мурму.
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Премьер Индии созвал совещание из-за столкновения поездов в Одише
Вчера, 08:51
 
В миреИндияОриссаНарендра МодиВладимир ПутинДраупади МурмуРоссияКрушение поездов в штате Одиша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала