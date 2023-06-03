https://ria.ru/20230603/putin-1875915649.html
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов - РИА Новости, 03.06.2023
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов
Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:48
2023-06-03T09:48
2023-06-03T14:31
в мире
индия
орисса
нарендра моди
владимир путин
драупади мурму
россия
крушение поездов в штате одиша
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша (прежнее название – Орисса), соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме, адресованной, помимо Моди, также президенту Индии Драупади Мурму.Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.
https://ria.ru/20230603/indiya-1875908983.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, индия, орисса, нарендра моди, владимир путин, драупади мурму, россия, крушение поездов в штате одиша
В мире, Индия, Орисса, Нарендра Моди, Владимир Путин, Драупади Мурму, Россия, Крушение поездов в штате Одиша
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов
Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии из-за крушения поездов в Одише