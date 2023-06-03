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В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве
В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве - РИА Новости, 03.06.2023
В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве
В Госдуме предложили провести круглый стол с экспертами-экологами для решения проблем с количеством тополиного пуха во дворах, с таким предложением выступил... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:39
2023-06-03T19:39
2023-06-03T19:39
общество
москва
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили провести круглый стол с экспертами-экологами для решения проблем с количеством тополиного пуха во дворах, с таким предложением выступил вице-спикер думы Борис Чернышов. "Тополиный пух, вернее, его количество во дворах и в том числе в местах, где играют дети. Потенциально – причина серьёзного пожара, где могут пострадать люди. На следующей неделе соберу круглый стол с участием экспертов-экологов, подумаем, что можно сделать для решения проблемы", - написал он в своём телеграм-канале. В ходе инспекции одного из домов Москвы депутат рассказал и о других проблемах. " Многочисленные обращения и результаты проверок говорят о том, что нынешняя система проведения капремонтов несовершенна и требует серьёзных реформ. В ближайшее время буду готовить законодательную инициативу, которая позволит ужесточить контроль за расходом средств и обеспечить наших граждан достойными условиями проживания", - добавил депутат. Так парламентарий отметил, что необходимо усилить контроль за проведением закупок и обустройством детских площадок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Москва, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве
В Госдуме хотят провести круглый стол с экологами по проблеме тополиного пуха в Москве