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В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве - РИА Новости, 03.06.2023
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19:39 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/pukh-1875989265.html
В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве
В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве - РИА Новости, 03.06.2023
В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве
В Госдуме предложили провести круглый стол с экспертами-экологами для решения проблем с количеством тополиного пуха во дворах, с таким предложением выступил... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:39
2023-06-03T19:39
общество
москва
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили провести круглый стол с экспертами-экологами для решения проблем с количеством тополиного пуха во дворах, с таким предложением выступил вице-спикер думы Борис Чернышов. "Тополиный пух, вернее, его количество во дворах и в том числе в местах, где играют дети. Потенциально – причина серьёзного пожара, где могут пострадать люди. На следующей неделе соберу круглый стол с участием экспертов-экологов, подумаем, что можно сделать для решения проблемы", - написал он в своём телеграм-канале. В ходе инспекции одного из домов Москвы депутат рассказал и о других проблемах. " Многочисленные обращения и результаты проверок говорят о том, что нынешняя система проведения капремонтов несовершенна и требует серьёзных реформ. В ближайшее время буду готовить законодательную инициативу, которая позволит ужесточить контроль за расходом средств и обеспечить наших граждан достойными условиями проживания", - добавил депутат. Так парламентарий отметил, что необходимо усилить контроль за проведением закупок и обустройством детских площадок.
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общество, москва, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Москва, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве

В Госдуме хотят провести круглый стол с экологами по проблеме тополиного пуха в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТополиный пух в Москве
Тополиный пух в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Тополиный пух в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили провести круглый стол с экспертами-экологами для решения проблем с количеством тополиного пуха во дворах, с таким предложением выступил вице-спикер думы Борис Чернышов.
«
"Тополиный пух, вернее, его количество во дворах и в том числе в местах, где играют дети. Потенциально – причина серьёзного пожара, где могут пострадать люди. На следующей неделе соберу круглый стол с участием экспертов-экологов, подумаем, что можно сделать для решения проблемы", - написал он в своём телеграм-канале.
В ходе инспекции одного из домов Москвы депутат рассказал и о других проблемах.
«
" Многочисленные обращения и результаты проверок говорят о том, что нынешняя система проведения капремонтов несовершенна и требует серьёзных реформ. В ближайшее время буду готовить законодательную инициативу, которая позволит ужесточить контроль за расходом средств и обеспечить наших граждан достойными условиями проживания", - добавил депутат.
Так парламентарий отметил, что необходимо усилить контроль за проведением закупок и обустройством детских площадок.
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ОбществоМоскваБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
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