https://ria.ru/20230603/pukh-1875989265.html

В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве

В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве - РИА Новости, 03.06.2023

В Госдуме занялись проблемой тополиного пуха в Москве

В Госдуме предложили провести круглый стол с экспертами-экологами для решения проблем с количеством тополиного пуха во дворах, с таким предложением выступил... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T19:39

2023-06-03T19:39

2023-06-03T19:39

общество

москва

борис чернышов (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили провести круглый стол с экспертами-экологами для решения проблем с количеством тополиного пуха во дворах, с таким предложением выступил вице-спикер думы Борис Чернышов. "Тополиный пух, вернее, его количество во дворах и в том числе в местах, где играют дети. Потенциально – причина серьёзного пожара, где могут пострадать люди. На следующей неделе соберу круглый стол с участием экспертов-экологов, подумаем, что можно сделать для решения проблемы", - написал он в своём телеграм-канале. В ходе инспекции одного из домов Москвы депутат рассказал и о других проблемах. " Многочисленные обращения и результаты проверок говорят о том, что нынешняя система проведения капремонтов несовершенна и требует серьёзных реформ. В ближайшее время буду готовить законодательную инициативу, которая позволит ужесточить контроль за расходом средств и обеспечить наших граждан достойными условиями проживания", - добавил депутат. Так парламентарий отметил, что необходимо усилить контроль за проведением закупок и обустройством детских площадок.

https://ria.ru/20230526/pukh-1874234380.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, москва, борис чернышов (депутат), госдума рф