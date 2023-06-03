https://ria.ru/20230603/protest-1876014642.html

Оппозиция в Сербии назначила следующую акцию протеста на 11 июня

Оппозиция в Сербии назначила следующую акцию протеста на 11 июня - РИА Новости, 03.06.2023

Оппозиция в Сербии назначила следующую акцию протеста на 11 июня

Организаторы массового протеста против политики властей Сербии и президента Александра Вучича под девизом "Сербия против насилия", который состоялся в субботу,... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T23:39

2023-06-03T23:39

2023-06-03T23:39

в мире

сербия

александр вучич

партия свободы и справедливости

сербская прогрессивная партия (спп)

косово

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Организаторы массового протеста против политики властей Сербии и президента Александра Вучича под девизом "Сербия против насилия", который состоялся в субботу, назначили следующую акцию на 11 июня, о чем сообщили демонстрантам. В субботу в Белграде прошло пятое массовое шествие и митинг противников политики действующих властей Сербии. Демонстранты собрались около 18.00 (19.00 мск) у здания скупщины (парламента) страны и прошли шествием по центральным улицам города, очертив "обруч" вокруг администрации президента в несколько кварталов. Официальных данных о числе участников нет, оппозиционные СМИ сообщают о более чем 10 тысячах человек. Перед ними выступили некоторые актеры, телеведущие и политики - оппоненты правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Организаторы также сообщили об инциденте, по их словам, ультраправые активисты напали перед скупщиной на человека, говорившего по-английски, он получил несколько затрещин, после чего ушел. "Это внедренные элементы, у нас была информация, что произойдут спровоцированные потасовки. Из полиции нам ранее сказали, что будут их сотрудники только в гражданском, прошу полицию в следующий раз лучше оценить риски, нечто подобное можно ожидать", - заявила телеканалу N1 (местному отделению CNN) депутат оппозиционного движения "Должны-вместе" Даниела Несторович.Перед объявлением об окончании субботней акции организаторы сообщили собравшимся, что очередной протест состоится "в следующее воскресенье". В столице Сербии 26 мая состоялся крупнейший митинг в поддержку президента Вучича и правительства на фоне подъема протестов на площади перед скупщиной. Несмотря на проливной дождь, по данным проправительственных СМИ, собрались 200 тысяч человек. Как ранее и обещал, Вучич на следующий день ушел с поста лидера правящей СПП, на который затем избрали главу минобороны Милоша Вучевича. Президент заявил, что приступит к формированию широкого надпартийного движения граждан с 28 июня в свете кризиса, "для сохранения страны". Сербский лидер на фоне массовых протестов заявил в середине мая, что в Сербии не произойдет насильственной смены власти, как в Киеве в 2014 году. По его словам, спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие) предупреждали о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии. По его словам, ожидаются важные решения для страны, возможны досрочные парламентские выборы. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы. Следующая протестная акция состоялась 27 мая. Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875393352.html

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в мире, сербия, александр вучич, партия свободы и справедливости, сербская прогрессивная партия (спп), косово, обострение ситуации на границе косово и сербии