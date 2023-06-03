https://ria.ru/20230603/proshloe-1875924411.html

Для уехавших не будет возврата к светлому прошлому, заявил Медведев

Для уехавших не будет возврата к светлому прошлому, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2023

Для уехавших не будет возврата к светлому прошлому, заявил Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что возврата к "светлому" европейскому прошлому для уехавших не будет, сегодня Россия — совсем... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:59

2023-06-03T10:59

2023-06-03T18:36

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что возврата к "светлому" европейскому прошлому для уехавших не будет, сегодня Россия — совсем другая страна."Но одно могу сказать точно: возврата к "светлому" европейскому прошлому для них не будет. И не только потому, что нас там не любят и не ждут. Доморощенные аналитики "из бывших", которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины. Россия сегодня — совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом", — написал Медведев в своем телеграм-канале.Он добавил, что релоканты одиноки и никому не нужны."Так что надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или под бокал красного тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу", — сказал Медведев.

https://ria.ru/20230524/proverka-1873796136.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, в мире