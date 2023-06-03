https://ria.ru/20230603/prava-1875993212.html

Блинкен заявил, что США продолжат защищать права человека в Китае и мире

Блинкен заявил, что США продолжат защищать права человека в Китае и мире - РИА Новости, 03.06.2023

Блинкен заявил, что США продолжат защищать права человека в Китае и мире

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в заявлении, приуроченном к 34-й годовщине студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году,... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T20:10

2023-06-03T20:10

2023-06-03T20:10

в мире

китай

пекин

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в заявлении, приуроченном к 34-й годовщине студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, пообещал, что Вашингтон продолжит защищать права человека в Китае и по всему миру. "Соединенные Штаты продолжат защищать права человека и фундаментальные свободы в Китае и мире", - говорится в опубликованном в субботу заявлении главы госдепа. Блинкен добавил, что американская администрация считает события на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года "жестокой репрессией", направленной правительством КНР против "мирных китайских про-демократических протестующих и их сторонников". Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, пекин, сша, энтони блинкен