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Блинкен заявил, что США продолжат защищать права человека в Китае и мире - РИА Новости, 03.06.2023
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20:10 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/prava-1875993212.html
Блинкен заявил, что США продолжат защищать права человека в Китае и мире
Блинкен заявил, что США продолжат защищать права человека в Китае и мире - РИА Новости, 03.06.2023
Блинкен заявил, что США продолжат защищать права человека в Китае и мире
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в заявлении, приуроченном к 34-й годовщине студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году,... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:10
2023-06-03T20:10
в мире
китай
пекин
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в заявлении, приуроченном к 34-й годовщине студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, пообещал, что Вашингтон продолжит защищать права человека в Китае и по всему миру. "Соединенные Штаты продолжат защищать права человека и фундаментальные свободы в Китае и мире", - говорится в опубликованном в субботу заявлении главы госдепа. Блинкен добавил, что американская администрация считает события на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года "жестокой репрессией", направленной правительством КНР против "мирных китайских про-демократических протестующих и их сторонников". Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html
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в мире, китай, пекин, сша, энтони блинкен
В мире, Китай, Пекин, США, Энтони Блинкен
Блинкен заявил, что США продолжат защищать права человека в Китае и мире

Блинкен к годовщине протестов в Пекине: США продолжат защищать права человека в КНР и мире

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в заявлении, приуроченном к 34-й годовщине студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, пообещал, что Вашингтон продолжит защищать права человека в Китае и по всему миру.
«
"Соединенные Штаты продолжат защищать права человека и фундаментальные свободы в Китае и мире", - говорится в опубликованном в субботу заявлении главы госдепа.
Блинкен добавил, что американская администрация считает события на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года "жестокой репрессией", направленной правительством КНР против "мирных китайских про-демократических протестующих и их сторонников".
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
Министр обороны КНР Ли Шанфу - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Китай перешел к систематическим издевательствам над США
2 июня, 08:00
 
В миреКитайПекинСШАЭнтони Блинкен
 
 
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