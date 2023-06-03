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В Польше возмутились открывшейся для россиян "лазейкой" - РИА Новости, 03.06.2023
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05:12 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/polsha-1875900864.html
В Польше возмутились открывшейся для россиян "лазейкой"
В Польше возмутились открывшейся для россиян "лазейкой" - РИА Новости, 03.06.2023
В Польше возмутились открывшейся для россиян "лазейкой"
Запуск грузинской авиакомпанией Georgian Airways перелетов в Европу для россиян является "непонятным" и "плохим шагом", говорится в статье польского портала... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T05:12
2023-06-03T05:12
туризм
в мире
европа
россия
georgian airways
москва
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Запуск грузинской авиакомпанией Georgian Airways перелетов в Европу для россиян является "непонятным" и "плохим шагом", говорится в статье польского портала Onet.Как отмечается в материале, возобновление воздушного сообщения между Россией и Грузией открыло российским туристам новые возможности для путешествий.Так, основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявлял, что с 15 июня россияне смогут летать из Москвы в Милан, Париж, Вену и другие европейские города с пересадкой в Тбилиси. При этом вскоре авиакомпания расширила список рейсов в Европу."Расширение списка рейсов &lt;…&gt; через Тбилиси - плохая новость и еще один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян", - утверждается в статье.Десятого мая президент России отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways. В конце мая стало известно, что авиакомпания запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы.
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туризм, в мире, европа, россия, georgian airways, москва
Туризм, В мире, Европа, Россия, Georgian Airways, Москва
В Польше возмутились открывшейся для россиян "лазейкой"

Портал Onet назвал плохой новостью запуск Georgian Airways перелетов в Европу для россиян

© Фото : Georgian AirwaysСамолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways
Самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Georgian Airways
Самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Запуск грузинской авиакомпанией Georgian Airways перелетов в Европу для россиян является "непонятным" и "плохим шагом", говорится в статье польского портала Onet.
Как отмечается в материале, возобновление воздушного сообщения между Россией и Грузией открыло российским туристам новые возможности для путешествий.
Так, основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявлял, что с 15 июня россияне смогут летать из Москвы в Милан, Париж, Вену и другие европейские города с пересадкой в Тбилиси. При этом вскоре авиакомпания расширила список рейсов в Европу.
"Расширение списка рейсов <…> через Тбилиси - плохая новость и еще один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян", - утверждается в статье.
Десятого мая президент России отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways. В конце мая стало известно, что авиакомпания запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы.
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