https://ria.ru/20230603/polsha-1875900864.html

В Польше возмутились открывшейся для россиян "лазейкой"

В Польше возмутились открывшейся для россиян "лазейкой" - РИА Новости, 03.06.2023

В Польше возмутились открывшейся для россиян "лазейкой"

Запуск грузинской авиакомпанией Georgian Airways перелетов в Европу для россиян является "непонятным" и "плохим шагом", говорится в статье польского портала... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T05:12

2023-06-03T05:12

2023-06-03T05:12

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georgian airways

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Запуск грузинской авиакомпанией Georgian Airways перелетов в Европу для россиян является "непонятным" и "плохим шагом", говорится в статье польского портала Onet.Как отмечается в материале, возобновление воздушного сообщения между Россией и Грузией открыло российским туристам новые возможности для путешествий.Так, основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявлял, что с 15 июня россияне смогут летать из Москвы в Милан, Париж, Вену и другие европейские города с пересадкой в Тбилиси. При этом вскоре авиакомпания расширила список рейсов в Европу."Расширение списка рейсов <…> через Тбилиси - плохая новость и еще один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян", - утверждается в статье.Десятого мая президент России отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways. В конце мая стало известно, что авиакомпания запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы.

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туризм, в мире, европа, россия, georgian airways, москва