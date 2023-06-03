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При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мужчина - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 03.06.2023 (обновлено: 20:13 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/pogibshiy-1875985254.html
При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мужчина
При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мужчина - РИА Новости, 03.06.2023
При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Кирилловка в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:15
2023-06-03T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Кирилловка в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 июня по состоянию на 18.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Кирилловка (Волновахский район): к сожалению, мужчина 1965 года рождения, получивший ранение по улице Победы, 12 - скончался", - говорится в сообщении представительства.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК
При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Кирилловки украинскими войсками погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Кирилловка в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 июня по состоянию на 18.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Кирилловка (Волновахский район): к сожалению, мужчина 1965 года рождения, получивший ранение по улице Победы, 12 - скончался", - говорится в сообщении представительства.
"Это кошмар какой-то": последствия обстрела Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В частном секторе пострадали два человека.

Квартира в многоэтажном доме, сгоревшая в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

В частном секторе пострадали два человека.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

Квартира в многоквартирном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

Женщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

Квартира в многоэтажном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

В частном секторе пострадали два человека.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районСЦКК
 
 
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