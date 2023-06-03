https://ria.ru/20230603/poezda-1875974813.html
СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288
СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288 - РИА Новости, 03.06.2023
СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288
Число жертв железнодорожной аварии в индийском штате Одиша выросло до 288, сообщает агентство PTI со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:35
2023-06-03T17:35
2023-06-03T17:42
в мире
индия
ченнаи
бихар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875925362_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_35845c9f5adcd51016ae833663d88ad6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Число жертв железнодорожной аварии в индийском штате Одиша выросло до 288, сообщает агентство PTI со ссылкой на местные власти. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. Всего в результате крушения с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены. Агентство также отмечает, что в результате аварии пострадали по меньшей мере 803 человека. Ранее сообщалось о более чем 900 пострадавших. По данным собеседника издания, столкнувшиеся поезда перевозили более 2 тысяч человек. Столкновение поездов в Одише можно считать одним из самых смертоносных на железных дорогах Индии. Самое большое число жертв в железнодорожной аварии унесла трагедия в индийском штате Бихар, произошедшая в 1981 году, когда поезд упал в реку при проезде по мосту. Тогда при крушении поезда погибло более 750 человек. Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы в штате Одише станет известна после расследования. Представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и 10 следуют с кратковременной остановкой. По словам генерального инспектора Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендры Сингха Бунделы, поисково-спасательная операция на месте крушения поездов может завершиться к вечеру субботы. При этом он отмечал, что почти все выжившие пострадавшие уже отправлены в больницы.
https://ria.ru/20230603/indiya-1875936059.html
https://ria.ru/20230602/zheleznodorozhnye-1875883578.html
индия
ченнаи
бихар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875925362_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_64f2edb3feb1c5d5e3cc62480c0a79ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, ченнаи, бихар, происшествия
В мире, Индия, Ченнаи, Бихар, Происшествия
СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288
PTI: число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша выросло до 288
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости.
Число жертв железнодорожной аварии в индийском штате Одиша выросло до 288, сообщает агентство PTI
со ссылкой на местные власти.
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи
, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. Всего в результате крушения с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены.
Премьер и глава МВД Индии обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов
Агентство также отмечает, что в результате аварии пострадали по меньшей мере 803 человека.
Ранее сообщалось о более чем 900 пострадавших.
По данным собеседника издания, столкнувшиеся поезда перевозили более 2 тысяч человек.
Столкновение поездов в Одише можно считать одним из самых смертоносных на железных дорогах Индии. Самое большое число жертв в железнодорожной аварии унесла трагедия в индийском штате Бихар
, произошедшая в 1981 году, когда поезд упал в реку при проезде по мосту. Тогда при крушении поезда погибло более 750 человек.
Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы в штате Одише станет известна после расследования. Представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и 10 следуют с кратковременной остановкой.
По словам генерального инспектора Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендры Сингха Бунделы, поисково-спасательная операция на месте крушения поездов может завершиться к вечеру субботы. При этом он отмечал, что почти все выжившие пострадавшие уже отправлены в больницы.
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2022-2023 годах