https://ria.ru/20230603/poezda-1875974813.html

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288 - РИА Новости, 03.06.2023

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288

Число жертв железнодорожной аварии в индийском штате Одиша выросло до 288, сообщает агентство PTI со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T17:35

2023-06-03T17:35

2023-06-03T17:42

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индия

ченнаи

бихар

происшествия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Число жертв железнодорожной аварии в индийском штате Одиша выросло до 288, сообщает агентство PTI со ссылкой на местные власти. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. Всего в результате крушения с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены. Агентство также отмечает, что в результате аварии пострадали по меньшей мере 803 человека. Ранее сообщалось о более чем 900 пострадавших. По данным собеседника издания, столкнувшиеся поезда перевозили более 2 тысяч человек. Столкновение поездов в Одише можно считать одним из самых смертоносных на железных дорогах Индии. Самое большое число жертв в железнодорожной аварии унесла трагедия в индийском штате Бихар, произошедшая в 1981 году, когда поезд упал в реку при проезде по мосту. Тогда при крушении поезда погибло более 750 человек. Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы в штате Одише станет известна после расследования. Представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и 10 следуют с кратковременной остановкой. По словам генерального инспектора Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендры Сингха Бунделы, поисково-спасательная операция на месте крушения поездов может завершиться к вечеру субботы. При этом он отмечал, что почти все выжившие пострадавшие уже отправлены в больницы.

https://ria.ru/20230603/indiya-1875936059.html

https://ria.ru/20230602/zheleznodorozhnye-1875883578.html

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в мире, индия, ченнаи, бихар, происшествия