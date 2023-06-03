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Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов - РИА Новости, 03.06.2023
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11:35 03.06.2023 (обновлено: 14:31 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/poezda-1875928960.html
Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов
Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов - РИА Новости, 03.06.2023
Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов
Жители индийского города Баласор, рядом с которым произошла одна из крупнейших в истории Индии железнодорожных аварий, выстроились в очередь в местной больнице, РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:35
2023-06-03T14:31
в мире
индия
ченнаи
нарендра моди
крушение поездов в штате одиша
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Жители индийского города Баласор, рядом с которым произошла одна из крупнейших в истории Индии железнодорожных аварий, выстроились в очередь в местной больнице, чтобы сдать кровь для пострадавших в трагедии, в результате которой погибли по меньшей мере 238 человек, сообщает индийское издание WION. Столкновение двух пассажирских и грузового поезда произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По данным властей штата, в крушении погибли 238 человек, более 900 ранены. Местные жители района Баласор индийского штата Одиша всю ночь стояли в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в одной из самых страшных железнодорожных катастроф в истории страны. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как местные жители выстроились в очередь у банка крови в больнице, куда поступают пострадавшие. Также продолжаются операции по спасению тех, кто оказался в ловушке под сошедшими с рельсов вагонами. Правительство штата опубликовало единый телефон доверия для родственников погибших и пострадавших. Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы в штате Одише станет известна после расследования. По словам генерального инспектора Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендры Сингха Бунделы, спасательная операция на месте крушения поездов может завершиться к вечеру субботы. Он отметил, что в результате аварии с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены. Представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и 10 следуют с кратковременной остановкой. По сообщениям СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу также посетит место аварии рядом с городом Баласор, а затем отправится в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.
https://ria.ru/20230603/indiya-1875919203.html
индия
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в мире, индия, ченнаи, нарендра моди, крушение поездов в штате одиша
В мире, Индия, Ченнаи, Нарендра Моди, Крушение поездов в штате Одиша
Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов

Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов у Баласора

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKARНа месте столкновения поездов в индийском штате Одиша
На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Жители индийского города Баласор, рядом с которым произошла одна из крупнейших в истории Индии железнодорожных аварий, выстроились в очередь в местной больнице, чтобы сдать кровь для пострадавших в трагедии, в результате которой погибли по меньшей мере 238 человек, сообщает индийское издание WION.
Столкновение двух пассажирских и грузового поезда произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По данным властей штата, в крушении погибли 238 человек, более 900 ранены.
Крушение поездов в Индии
© AP Photo

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

© AP Photo
1 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
2 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
3 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
4 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

Военнослужащие ищут выживших после столкновения поездов в индийском штате Одиша

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
5 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
6 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

Тела погибших во время столкновения поездов в индийском штате Одиша

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
7 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
8 из 8

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

© AP Photo
1 из 8

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
2 из 8

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
3 из 8

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
4 из 8

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
5 из 8

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
6 из 8

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
7 из 8

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
8 из 8
Местные жители района Баласор индийского штата Одиша всю ночь стояли в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в одной из самых страшных железнодорожных катастроф в истории страны. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как местные жители выстроились в очередь у банка крови в больнице, куда поступают пострадавшие. Также продолжаются операции по спасению тех, кто оказался в ловушке под сошедшими с рельсов вагонами. Правительство штата опубликовало единый телефон доверия для родственников погибших и пострадавших.
Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы в штате Одише станет известна после расследования. По словам генерального инспектора Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендры Сингха Бунделы, спасательная операция на месте крушения поездов может завершиться к вечеру субботы. Он отметил, что в результате аварии с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены. Представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и 10 следуют с кратковременной остановкой.
По сообщениям СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу также посетит место аварии рядом с городом Баласор, а затем отправится в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.
Последствие столкновения поездов в Индии - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Железные дороги Индии озвучили данные по погибшим в крушении поездов
Вчера, 10:13
 
В миреИндияЧеннаиНарендра МодиКрушение поездов в штате Одиша
 
 
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