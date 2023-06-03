https://ria.ru/20230603/poezda-1875928960.html

Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов

Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов - РИА Новости, 03.06.2023

Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов

Жители индийского города Баласор, рядом с которым произошла одна из крупнейших в истории Индии железнодорожных аварий, выстроились в очередь в местной больнице, РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T11:35

2023-06-03T11:35

2023-06-03T14:31

в мире

индия

ченнаи

нарендра моди

крушение поездов в штате одиша

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Жители индийского города Баласор, рядом с которым произошла одна из крупнейших в истории Индии железнодорожных аварий, выстроились в очередь в местной больнице, чтобы сдать кровь для пострадавших в трагедии, в результате которой погибли по меньшей мере 238 человек, сообщает индийское издание WION. Столкновение двух пассажирских и грузового поезда произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По данным властей штата, в крушении погибли 238 человек, более 900 ранены. Местные жители района Баласор индийского штата Одиша всю ночь стояли в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в одной из самых страшных железнодорожных катастроф в истории страны. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как местные жители выстроились в очередь у банка крови в больнице, куда поступают пострадавшие. Также продолжаются операции по спасению тех, кто оказался в ловушке под сошедшими с рельсов вагонами. Правительство штата опубликовало единый телефон доверия для родственников погибших и пострадавших. Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы в штате Одише станет известна после расследования. По словам генерального инспектора Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендры Сингха Бунделы, спасательная операция на месте крушения поездов может завершиться к вечеру субботы. Он отметил, что в результате аварии с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены. Представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и 10 следуют с кратковременной остановкой. По сообщениям СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу также посетит место аварии рядом с городом Баласор, а затем отправится в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

https://ria.ru/20230603/indiya-1875919203.html

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Варвара Скокшина

в мире, индия, ченнаи, нарендра моди, крушение поездов в штате одиша