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Российские эксперты скептически отнеслись к плану Индонезии по Украине - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/plan-1875945302.html
Российские эксперты скептически отнеслись к плану Индонезии по Украине
Российские эксперты скептически отнеслись к плану Индонезии по Украине - РИА Новости, 03.06.2023
Российские эксперты скептически отнеслись к плану Индонезии по Украине
Индонезия заслуживает уважения за предложение мирного плана по Украине, но он вряд ли реализуем с учетом позиций сторон и уже имеющейся законодательной базы,... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T13:57
2023-06-03T13:57
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
индонезия
сергей орджоникидзе
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Индонезия заслуживает уважения за предложение мирного плана по Украине, но он вряд ли реализуем с учетом позиций сторон и уже имеющейся законодательной базы, кроме того России важно добиться своих целей, считают российские эксперты, с которыми побеседовал корреспондент РИА Новости. Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому варианту". Он подразумевает создание демилитаризованной зоны и ввод туда миротворцев ООН, а затем проведение под эгидой ООН референдумов на всех спорных территориях. "Нам это не подходит. Я считаю, что не надо отказываться от различных предложений самых различных стран - мы видим все увеличивающееся количество этих предложений. Но нужно четко иметь ввиду, что мирный договор нам надо заключать только на условиях выполнения задач специальной военной операции", - заявил РИА Новости бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Он напомнил, что Киев на законодательном уровне принял запрет на проведение мирных переговоров с Москвой и рассмотрение мирных инициатив. По прогнозу Орджоникиде, "подобных планов будет все больше и больше, их много будет еще". "Но рассматривать надо с точки зрения уважительного отношения к странам, которые их выдвигают. Поэтому мы так мягко относимся к различным планам и инициативам, не отвергая их жестко", - подчеркнул он. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в комментарии агентству отметил, что начальные этапы индонезийского плана связаны с прекращением огня и созданием демилитаризованных зон. "В настоящий момент сомнительно, что этот пункт можно реализовать. Исходя из политической воли ключевых сторон конфликта. Ни со стороны Украины, ни со стороны России мы не видим настроя пойти на этот шаг. Ни одна из стран не потерпела тотального поражения, как следствие, считает вполне возможным продолжение военных действий", - заявил он Относительно создания наблюдательного контингента ООН "необходимо точно разъяснить, что это такое", отметил эксперт. "Люди будут вооружены или не вооружены, в каком качестве. Надо смотреть четко мандат этой миссии, после чего конкретно говорить, возможно это или нет", - считает Денисов. Что касается проведения референдумов под медиаторством ООН, то для РФ это также неприемлемо, считает Денисов. "Референдумы уже состоялись, население высказало свою точку зрения. Подтверждать ее через подобный механизм особой необходимости нет", - отметил он.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
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политика, россия, украина, индонезия, сергей орджоникидзе
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Индонезия, Сергей Орджоникидзе
Российские эксперты скептически отнеслись к плану Индонезии по Украине

Эксперты Орджоникидзе и Денисов назвали план Индонезии по Украине слабо реализуемым

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Индонезия заслуживает уважения за предложение мирного плана по Украине, но он вряд ли реализуем с учетом позиций сторон и уже имеющейся законодательной базы, кроме того России важно добиться своих целей, считают российские эксперты, с которыми побеседовал корреспондент РИА Новости.
Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому варианту". Он подразумевает создание демилитаризованной зоны и ввод туда миротворцев ООН, а затем проведение под эгидой ООН референдумов на всех спорных территориях.
"Нам это не подходит. Я считаю, что не надо отказываться от различных предложений самых различных стран - мы видим все увеличивающееся количество этих предложений. Но нужно четко иметь ввиду, что мирный договор нам надо заключать только на условиях выполнения задач специальной военной операции", - заявил РИА Новости бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Он напомнил, что Киев на законодательном уровне принял запрет на проведение мирных переговоров с Москвой и рассмотрение мирных инициатив.
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По прогнозу Орджоникиде, "подобных планов будет все больше и больше, их много будет еще". "Но рассматривать надо с точки зрения уважительного отношения к странам, которые их выдвигают. Поэтому мы так мягко относимся к различным планам и инициативам, не отвергая их жестко", - подчеркнул он.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в комментарии агентству отметил, что начальные этапы индонезийского плана связаны с прекращением огня и созданием демилитаризованных зон. "В настоящий момент сомнительно, что этот пункт можно реализовать. Исходя из политической воли ключевых сторон конфликта. Ни со стороны Украины, ни со стороны России мы не видим настроя пойти на этот шаг. Ни одна из стран не потерпела тотального поражения, как следствие, считает вполне возможным продолжение военных действий", - заявил он
Относительно создания наблюдательного контингента ООН "необходимо точно разъяснить, что это такое", отметил эксперт. "Люди будут вооружены или не вооружены, в каком качестве. Надо смотреть четко мандат этой миссии, после чего конкретно говорить, возможно это или нет", - считает Денисов.
Что касается проведения референдумов под медиаторством ООН, то для РФ это также неприемлемо, считает Денисов.
"Референдумы уже состоялись, население высказало свою точку зрения. Подтверждать ее через подобный механизм особой необходимости нет", - отметил он.
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Источник: в плане Индонезии по Украине есть элементы Минских соглашений
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаИндонезияСергей Орджоникидзе
 
 
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