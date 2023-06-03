https://ria.ru/20230603/pentagon-1875898548.html

Шеф Пентагона обвинил КНР в "опасных перехватах" американских самолетов

Шеф Пентагона обвинил КНР в "опасных перехватах" американских самолетов - РИА Новости, 03.06.2023

Шеф Пентагона обвинил КНР в "опасных перехватах" американских самолетов

Вашингтон в последнее время фиксирует "опасные маневры", которые совершает китайская военная авиация в отношении самолетов США и их союзников в международном... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T04:09

2023-06-03T04:09

2023-06-03T04:18

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сша

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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Вашингтон в последнее время фиксирует "опасные маневры", которые совершает китайская военная авиация в отношении самолетов США и их союзников в международном воздушном пространстве, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "КНР продолжает проводить вызывающее тревогу число опасных перехватов самолетов США и их союзников, законно совершающих полеты в международном воздушном пространстве. И мы все только что ясно увидели еще один случай агрессивного и непрофессионального полета со стороны КНР", - сказал Остин, выступая перед участниками регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", стартовавшего в Сингапуре. Трансляцию ведет Пентагон. Вашингтон, по утверждению Остина, стремится к тому, чтобы все страны сохранили за собой право свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это позволяет международное право."Каждая страна, большая или маленькая, должна сохранять свободу в проведении соответствующих законодательству морских операций. Вот почему мы модернизируем наше присутствие (в регионе), чтобы все мы могли реализовывать эти права каждый день", - заявил глава Пентагона.Остин также обвинил КНР в нежелании "более серьезно" работать над совершенствованием механизмов по урегулированию кризисных ситуаций с участием военных двух стран и предупредил о разрушительных последствиях возможного конфликта вокруг Тайваня.Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в августе 2022-го занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил эти действия, увидев в них поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Соединенными Штатами китайского аэростата, который впоследствии сбили.Форум "Диалог Шангри-Ла" стартовал в Сингапуре в пятницу и продлится вплоть до 4 июня.

https://ria.ru/20230602/tsru-1875859758.html

https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874942985.html

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вашингтон (штат), сша, сингапур (город), ллойд остин, министерство обороны сша, в мире