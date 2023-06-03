https://ria.ru/20230603/pashinyan-1875967305.html

Лидер Армении впервые за почти 15 лет прибыл в Турцию

Лидер Армении впервые за почти 15 лет прибыл в Турцию - РИА Новости, 03.06.2023

Лидер Армении впервые за почти 15 лет прибыл в Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в субботу в Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T16:55

2023-06-03T16:55

2023-06-03T17:07

армения

турция

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в субботу в Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба армянского правительства."Премьер-министра в ходе рабочего визита в Турцию сопровождает вице-спикер Национального собрания (парламента - ред.), специальный представитель Армении в процессе армяно-турецкого диалога Рубен Рубинян", - отмечается в телеграм-канале кабмина. По данным пресс-службы, в международном аэропорту Анкары "Эсенбога" Пашиняна встретил специальный представитель Турции по урегулированию армяно-турецких отношений, посол Сердар Кылыч.Это первый визит армянского лидера в Турцию за почти 15 лет. До этого в соседней республике в октябре 2009 года побывал президент Армении Серж Саргсян. В целом, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Турцию посетили все армянские лидеры - начиная с первого президента страны Левона Тер-Петросяна.Оценивая возможные итоги первого визита Пашиняна в Турцию на посту премьер-министра, эксперт исследовательского института "Политэкономия" Бениамин Матевосян заявил, что рассчитывать на какие-либо послаблений в позиции Анкары в отношении Еревана не стоит. "С уверенностью можно говорить не о том, что случится по итогам визита, а о том, что однозначно не случится. Турция однозначно не снимет те экономические санкции, которые были наложены на Армению с начала 90-х годов, когда она закрыла границу. Турция не откажется от территориальных претензий в отношении Армении, которые выражены в подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации, в числе прочего предполагающей и открытие так называемого "зангезурского коридора" (через территорию Армении - ред.)", - сказал Матевосян РИА Новости.По его словам, Анкара делая символические шаги в отношениях с Ереваном получает от него все больше существенных результатов. "А окончательно, что хочет получить Турция от Армении - это не просто подписание мирного договора с Азербайджаном на азербайджанских условиях, которые будут предполагать не только признание де-факто и де-юре Карабаха частью Азербайджана, но и решение очень многих вопросов, связанных с территорией самой Армении. Это касается как сдачи анклавов Азербайджану, так и вывода с территории Республики Армении российских войск как пограничников, так и 102-й военной базы. Осуществляя такие символические действия, Турция шаг за шагом приближается к реализации своей основной цели", - сказал эксперт.Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20230602/armeniya-1875787857.html

https://ria.ru/20230603/erdogan-1875955748.html

https://ria.ru/20230528/aliev-1874654077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, турция, никол пашинян, в мире