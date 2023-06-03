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Эксперты рассказали, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян - РИА Новости, 03.06.2023
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Туризм
 
06:14 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/oteli-1875820943.html
Эксперты рассказали, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян
Эксперты рассказали, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян - РИА Новости, 03.06.2023
Эксперты рассказали, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян
Россияне стали чаще выбирать отели с более комфортным размещением, за последний год рост популярности четырехзвездочных гостиниц составил 15 процентов, при этом РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T06:14
2023-06-03T06:14
туризм
новости - туризм
турция
мальдивы
куба
отдых в россии
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россияне стали чаще выбирать отели с более комфортным размещением, за последний год рост популярности четырехзвездочных гостиниц составил 15 процентов, при этом ”трешки” стали менее востребованы, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata, которое имеется в распоряжении РИА Новости.“Россияне стали чаще выбирать комфортное размещение. Например, четырехзвездочные отели этим летом пользуются хорошим спросом. Их востребованность выросла с 19 процентов до 34 процентов. Кроме того, продолжает сохраняться популярность пятизвездочного размещения”, – рассказали в сервисе.Трехзвездочные гостиницы, наоборот, теряют своих поклонников, летом там решили остановиться на пять процентов меньше туристов, чем в прошлом году.При этом в сервисе отметили, что за год вырос и средний чек в летнем сезоне и составил 170 тысяч рублей, тогда как в прошлом году он был 122 тысячи. "Дороже всего обойдется отдых на Мальдивах, этим летом средний чек на этом направлении составил почти 350 тысяч рублей. Покупает такие туры всего один процент отпускников. Немного дешевле выйдет поездка на Кубу – примерно 256 тысяч рублей. Туда поедет три процента путешественников", – указали в сервисе.На третьем месте Таиланд (два процента). Хотя в это время года там не сезон, но средний чек довольно внушительный – 209 тысяч рублей.
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турция
мальдивы
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новости - туризм, турция, мальдивы, куба, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Мальдивы, Куба, отдых в России
Эксперты рассказали, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян

Исследование: спрос россиян на отели "четыре звезды" вырос на 15 процентов за год

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтель Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россияне стали чаще выбирать отели с более комфортным размещением, за последний год рост популярности четырехзвездочных гостиниц составил 15 процентов, при этом ”трешки” стали менее востребованы, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
“Россияне стали чаще выбирать комфортное размещение. Например, четырехзвездочные отели этим летом пользуются хорошим спросом. Их востребованность выросла с 19 процентов до 34 процентов. Кроме того, продолжает сохраняться популярность пятизвездочного размещения”, – рассказали в сервисе.
Трехзвездочные гостиницы, наоборот, теряют своих поклонников, летом там решили остановиться на пять процентов меньше туристов, чем в прошлом году.
При этом в сервисе отметили, что за год вырос и средний чек в летнем сезоне и составил 170 тысяч рублей, тогда как в прошлом году он был 122 тысячи. "Дороже всего обойдется отдых на Мальдивах, этим летом средний чек на этом направлении составил почти 350 тысяч рублей. Покупает такие туры всего один процент отпускников. Немного дешевле выйдет поездка на Кубу – примерно 256 тысяч рублей. Туда поедет три процента путешественников", – указали в сервисе.
На третьем месте Таиланд (два процента). Хотя в это время года там не сезон, но средний чек довольно внушительный – 209 тысяч рублей.
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ТуризмНовости - ТуризмТурцияМальдивыКубаотдых в России
 
 
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