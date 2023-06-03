https://ria.ru/20230603/oteli-1875820943.html

Эксперты рассказали, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян

Эксперты рассказали, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян - РИА Новости, 03.06.2023

Эксперты рассказали, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян

Россияне стали чаще выбирать отели с более комфортным размещением, за последний год рост популярности четырехзвездочных гостиниц составил 15 процентов, при этом РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T06:14

2023-06-03T06:14

2023-06-03T06:14

туризм

новости - туризм

турция

мальдивы

куба

отдых в россии

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россияне стали чаще выбирать отели с более комфортным размещением, за последний год рост популярности четырехзвездочных гостиниц составил 15 процентов, при этом ”трешки” стали менее востребованы, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata, которое имеется в распоряжении РИА Новости.“Россияне стали чаще выбирать комфортное размещение. Например, четырехзвездочные отели этим летом пользуются хорошим спросом. Их востребованность выросла с 19 процентов до 34 процентов. Кроме того, продолжает сохраняться популярность пятизвездочного размещения”, – рассказали в сервисе.Трехзвездочные гостиницы, наоборот, теряют своих поклонников, летом там решили остановиться на пять процентов меньше туристов, чем в прошлом году.При этом в сервисе отметили, что за год вырос и средний чек в летнем сезоне и составил 170 тысяч рублей, тогда как в прошлом году он был 122 тысячи. "Дороже всего обойдется отдых на Мальдивах, этим летом средний чек на этом направлении составил почти 350 тысяч рублей. Покупает такие туры всего один процент отпускников. Немного дешевле выйдет поездка на Кубу – примерно 256 тысяч рублей. Туда поедет три процента путешественников", – указали в сервисе.На третьем месте Таиланд (два процента). Хотя в это время года там не сезон, но средний чек довольно внушительный – 209 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230602/aviabilety-1875744130.html

турция

мальдивы

куба

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новости - туризм, турция, мальдивы, куба, отдых в россии