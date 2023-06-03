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Европейские политики стали много болтать и мало делать, пожаловался Орбан
Европейские политики стали много болтать и мало делать, пожаловался Орбан - РИА Новости, 03.06.2023
Европейские политики стали много болтать и мало делать, пожаловался Орбан
В европейской политике недостает страстных и энергичных людей, в последнее время Европа теряет конкурентноспособность, поскольку ее политики становятся... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:08
2023-06-03T19:08
2023-06-03T19:12
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венгрия
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. В европейской политике недостает страстных и энергичных людей, в последнее время Европа теряет конкурентноспособность, поскольку ее политики становятся неамбициозны и повторяют бессмысленные заявления, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с лидером испанской ультраправой партии VOX Сантьяго Абаскалем. "Встречаться с ним (Абаскалем - ред.) огромное удовольствие из-за странного феномена в европейской политике, потому что европейская политика потеряла чувство амбиций. Я нахожусь в европейской политике уже много десятилетий и здесь становится все больше "бла-бла-бла". Мы повторяем вещи, уже даже не зная, что они значат, и в конце концов нет никакого действия. Тем временем Европа постепенно теряет конкурентоспособность", - говорится в заявлении Орбана, распространенном пресс-службой венгерского правительства. По словам премьера Венгрии, в европейской политике необходимы люди, у которых "по-прежнему есть энергия, приверженность и страсть". Орбан отметил, что по этой причине Венгрия хотела бы выстроить отношения с партией VOX, которая "любит свою страну, хочет ее защищать и заботится о традиционных ценностях". Ранее Орбан заявил, что население Европы стремится к мирному урегулированию на Украине, поэтому правительства, которые сильно вовлечены в конфликт, поставляя деньги и оружие Киеву, будут заменены по итогам выборов.
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в мире, европа, венгрия, украина, виктор орбан
В мире, Европа, Венгрия, Украина, Виктор Орбан
Европейские политики стали много болтать и мало делать, пожаловался Орбан
Премьер Венгрии Орбан пожаловался, что в европейской политике стало больше болтовни