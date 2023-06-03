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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/obstrel-1875911151.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.06.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:16
2023-06-03T09:16
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) города Ясиноватая ранение получила женщина 1964 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в 7.50 выпустили по Ясиноватой семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230602/ranenie-1875882570.html
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html
ясиноватая
украина
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина

Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле города со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая
Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) города Ясиноватая ранение получила женщина 1964 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в 7.50 выпустили по Ясиноватой семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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