https://ria.ru/20230603/obstrel-1875911151.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.06.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:16
2023-06-03T09:16
2023-06-03T09:16
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) города Ясиноватая ранение получила женщина 1964 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в 7.50 выпустили по Ясиноватой семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230602/ranenie-1875882570.html
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина
Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле города со стороны ВСУ пострадала женщина