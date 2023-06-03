https://ria.ru/20230603/obstrel-1875891115.html

При обстреле Шебекино пострадали два человека

При обстреле Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 03.06.2023

При обстреле Шебекино пострадали два человека

Два человека пострадали в Шебекино, перед их машиной разорвался снаряд, пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T00:19

2023-06-03T00:19

2023-06-03T00:51

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекино, перед их машиной разорвался снаряд, пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал он в Telegram-канале.Обоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875890827.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, украина