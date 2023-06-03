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При обстреле Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 03.06.2023 (обновлено: 00:51 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/obstrel-1875891115.html
При обстреле Шебекино пострадали два человека
При обстреле Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 03.06.2023
При обстреле Шебекино пострадали два человека
Два человека пострадали в Шебекино, перед их машиной разорвался снаряд, пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T00:19
2023-06-03T00:51
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекино, перед их машиной разорвался снаряд, пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей&quot;, - написал он в Telegram-канале.Обоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875890827.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
При обстреле Шебекино пострадали два человека

Глава Белгородской области Гладков: в Шебекино при обстреле пострадали два человека

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекино, перед их машиной разорвался снаряд, пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал он в Telegram-канале.

Обоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.
В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковУкраина
 
 
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