https://ria.ru/20230603/obstrel-1875891115.html
При обстреле Шебекино пострадали два человека
При обстреле Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 03.06.2023
При обстреле Шебекино пострадали два человека
Два человека пострадали в Шебекино, перед их машиной разорвался снаряд, пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T00:19
2023-06-03T00:19
2023-06-03T00:51
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236533_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2d1dea898c8b1be5832c139fcb0e7008.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекино, перед их машиной разорвался снаряд, пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал он в Telegram-канале.Обоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875890827.html
шебекино
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236533_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_250f05c8723fdce02717136fb4f8f30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
При обстреле Шебекино пострадали два человека
Глава Белгородской области Гладков: в Шебекино при обстреле пострадали два человека