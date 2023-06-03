https://ria.ru/20230603/nato-1875939359.html

Зеленский пожаловался на страх в НАТО перед Россией

Зеленский пожаловался на страх в НАТО перед Россией - РИА Новости, 03.06.2023

Зеленский пожаловался на страх в НАТО перед Россией

Владимир Зеленский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят вступления Украины в альянс, отметив, РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T13:03

2023-06-03T13:03

2023-06-03T13:03

в мире

украина

владимир зеленский

нато

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят вступления Украины в альянс, отметив, что не знает, есть ли смысл принимать участие в июльском саммите в Вильнюсе, если Киев не получит какой-либо сигнал о своем статусе. "Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите", - отметил он. Когда Зеленского спросили, полагает ли он, что Украина получит такой сигнал, он признался, что не знает. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, нато, россия