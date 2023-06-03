https://ria.ru/20230603/monumenty-1875931879.html
В Полтавской области советским монументам отказали в статусе памятников
В Полтавской области советским монументам отказали в статусе памятников - РИА Новости, 03.06.2023
В Полтавской области советским монументам отказали в статусе памятников
Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников страны ряд... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:09
2023-06-03T12:09
2023-06-03T12:09
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников страны ряд монументов в Полтавской области, связанных с историей России и СССР, в настоящее время готовятся приказы об их сносе в рамках так называемой декоммунизации. Ранее департамент культуры и туризма Полтавской областной военной администрации обратился в МКИП с тем, чтобы снять статус памятников с нескольких монументов на территории Полтавы. Речь шла о монументе в честь генерал-лейтенанта Алексея Зыгина, бюстах советского генерала Николая Ватутина и русского писателя Александра Пушкина, а также памятнике танку Т-34. "В МКИП работают над документацией, чтобы законным способом очистить публичное пространство от памятников российским и советским деятелям. Объекты культурного наследия в Полтавской области были признаны не соответствующими критериям памятников истории и монументального искусства", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале. Отмечается, что было принято решение изъять упомянутые памятники монументального искусства местного значения из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Министерство готовит приказы об их сносе. Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230517/pamyatniki-1872469554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, ссср
В мире, Украина, Полтавская область, СССР
В Полтавской области советским монументам отказали в статусе памятников
В Полтавской области Украины советским монументам отказали в статусе памятников истории
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины признало
не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников страны ряд монументов в Полтавской области, связанных с историей России и СССР, в настоящее время готовятся приказы об их сносе в рамках так называемой декоммунизации.
Ранее департамент культуры и туризма Полтавской областной военной администрации обратился в МКИП с тем, чтобы снять статус памятников с нескольких монументов на территории Полтавы
. Речь шла о монументе в честь генерал-лейтенанта Алексея Зыгина, бюстах советского генерала Николая Ватутина и русского писателя Александра Пушкина
, а также памятнике танку Т-34.
"В МКИП работают над документацией, чтобы законным способом очистить публичное пространство от памятников российским и советским деятелям. Объекты культурного наследия в Полтавской области были признаны не соответствующими критериям памятников истории и монументального искусства", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.
Отмечается, что было принято решение изъять упомянутые памятники монументального искусства местного значения из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Министерство готовит приказы об их сносе.
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Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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