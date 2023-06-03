Рейтинг@Mail.ru
В Полтавской области советским монументам отказали в статусе памятников - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/monumenty-1875931879.html
В Полтавской области советским монументам отказали в статусе памятников
В Полтавской области советским монументам отказали в статусе памятников - РИА Новости, 03.06.2023
В Полтавской области советским монументам отказали в статусе памятников
Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников страны ряд... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:09
2023-06-03T12:09
в мире
украина
полтавская область
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802420975_0:1578:2048:2730_1920x0_80_0_0_f32b80996a051d5ced63feea366f3805.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников страны ряд монументов в Полтавской области, связанных с историей России и СССР, в настоящее время готовятся приказы об их сносе в рамках так называемой декоммунизации. Ранее департамент культуры и туризма Полтавской областной военной администрации обратился в МКИП с тем, чтобы снять статус памятников с нескольких монументов на территории Полтавы. Речь шла о монументе в честь генерал-лейтенанта Алексея Зыгина, бюстах советского генерала Николая Ватутина и русского писателя Александра Пушкина, а также памятнике танку Т-34. "В МКИП работают над документацией, чтобы законным способом очистить публичное пространство от памятников российским и советским деятелям. Объекты культурного наследия в Полтавской области были признаны не соответствующими критериям памятников истории и монументального искусства", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале. Отмечается, что было принято решение изъять упомянутые памятники монументального искусства местного значения из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Министерство готовит приказы об их сносе. Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230517/pamyatniki-1872469554.html
https://ria.ru/20230531/lvov-1875315061.html
украина
полтавская область
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802420975_0:1027:2048:2563_1920x0_80_0_0_2fc81037fa8233c7b2fa462eeb30d268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, полтавская область, ссср
В мире, Украина, Полтавская область, СССР
В Полтавской области советским монументам отказали в статусе памятников

В Полтавской области Украины советским монументам отказали в статусе памятников истории

CC BY-SA 3.0 / Batsv / Памятник на месте отдыха Петра I после Полтавской битвы
Памятник на месте отдыха Петра I после Полтавской битвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
CC BY-SA 3.0 / Batsv /
Памятник на месте отдыха Петра I после Полтавской битвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников страны ряд монументов в Полтавской области, связанных с историей России и СССР, в настоящее время готовятся приказы об их сносе в рамках так называемой декоммунизации.
Ранее департамент культуры и туризма Полтавской областной военной администрации обратился в МКИП с тем, чтобы снять статус памятников с нескольких монументов на территории Полтавы. Речь шла о монументе в честь генерал-лейтенанта Алексея Зыгина, бюстах советского генерала Николая Ватутина и русского писателя Александра Пушкина, а также памятнике танку Т-34.
"В МКИП работают над документацией, чтобы законным способом очистить публичное пространство от памятников российским и советским деятелям. Объекты культурного наследия в Полтавской области были признаны не соответствующими критериям памятников истории и монументального искусства", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.
Отмечается, что было принято решение изъять упомянутые памятники монументального искусства местного значения из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Министерство готовит приказы об их сносе.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Минкультуры Украины лишило еще два памятника в Киеве охранного статуса
17 мая, 18:22
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Во Львове переименовали улицу Толстого
31 мая, 13:57
 
В миреУкраинаПолтавская областьСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала