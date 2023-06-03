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В Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного - РИА Новости, 03.06.2023
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14:14 03.06.2023 (обновлено: 15:52 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/mladenets-1875947920.html
В Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного
В Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного - РИА Новости, 03.06.2023
В Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного
В башкирском Белорецке сотрудники полигона твердых бытовых отходов нашли тело новорожденного при сортировке мусора, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:14
2023-06-03T15:52
происшествия
белорецк
белорецкий район
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УФА, 3 июн — РИА Новости. В башкирском Белорецке сотрудники полигона твердых бытовых отходов нашли тело новорожденного при сортировке мусора, сообщили в прокуратуре региона. "Установлено, что днем 31 мая при сортировке отходов на полигоне твердых бытовых отходов около деревни Ломовка в Белорецком районе работники обнаружили труп новорожденного", — уточнили в ведомстве. Прокуратура организовала проверку. "На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Белорецкого межрайонного прокурора Руслан Сафин. В настоящее время при координирующей роли прокуратуры устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность роженицы", — добавили в ведомстве. К доследственной проверке также подключились следственные органы Башкирии.
https://ria.ru/20230418/telo-1866065569.html
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белорецк
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происшествия, белорецк, белорецкий район
Происшествия, Белорецк, Белорецкий район
В Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного

В Белорецке сотрудники полигона бытовых отходов нашли тело младенца при сортировке мусора

© Фото : Прокуратура Республики БашкортостанБелорецкая межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением трупа новорожденного на полигоне ТБО
Белорецкая межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением трупа новорожденного на полигоне ТБО - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан
Белорецкая межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением трупа новорожденного на полигоне ТБО
Читать ria.ru в
УФА, 3 июн — РИА Новости. В башкирском Белорецке сотрудники полигона твердых бытовых отходов нашли тело новорожденного при сортировке мусора, сообщили в прокуратуре региона.
"Установлено, что днем 31 мая при сортировке отходов на полигоне твердых бытовых отходов около деревни Ломовка в Белорецком районе работники обнаружили труп новорожденного", — уточнили в ведомстве.
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18 апреля, 13:56
Прокуратура организовала проверку.
"На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Белорецкого межрайонного прокурора Руслан Сафин. В настоящее время при координирующей роли прокуратуры устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность роженицы", — добавили в ведомстве.
К доследственной проверке также подключились следственные органы Башкирии.
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