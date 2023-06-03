https://ria.ru/20230603/miting-1875934931.html

В Кишиневе проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы

В Кишиневе проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы - РИА Новости, 03.06.2023

В Кишиневе проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы

Марш-митинг в защиту Дня Победы начался в Кишиневе при участии нескольких оппозиционных в Молдавии партий, участники акции выступают против переписывания... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:28

2023-06-03T12:28

2023-06-03T15:54

в мире

кишинев

молдавия

день победы

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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Марш-митинг в защиту Дня Победы начался в Кишиневе при участии нескольких оппозиционных в Молдавии партий, участники акции выступают против переписывания истории и отмены празднования 9 мая, передает корреспондент РИА Новости. Ранее правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент республики Майя Санду, зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Акция стартовала на площади железнодорожного вокзала Кишинева, затем колонна манифестантов направилась в центр города. Демонстранты несут плакаты с надписями "Руки прочь от Победы", "У нас один День Победы – это 9 мая", " Мы наследники победителей" и др. Митинг проходит без партийных флагов, к акции присоединились депутаты от оппозиционной партии "Шор". Демонстранты несут копию Знамени Победы, они выкрикивают лозунги в защиту 9 мая. Акция проходит мирно, правоохранительные органы в действия митингующих не вмешиваются. На прошлой неделе аналогичный митинг прошел перед зданием парламента, он был организован оппозиционной Партией социалистов, лидером которой является экс-президент страны Игорь Додон. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

https://ria.ru/20230601/sammit-1875670139.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кишинев, молдавия, день победы