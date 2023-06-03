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В Кишиневе проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы - РИА Новости, 03.06.2023
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12:28 03.06.2023 (обновлено: 15:54 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/miting-1875934931.html
В Кишиневе проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы
В Кишиневе проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы - РИА Новости, 03.06.2023
В Кишиневе проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы
Марш-митинг в защиту Дня Победы начался в Кишиневе при участии нескольких оппозиционных в Молдавии партий, участники акции выступают против переписывания... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:28
2023-06-03T15:54
в мире
кишинев
молдавия
день победы
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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Марш-митинг в защиту Дня Победы начался в Кишиневе при участии нескольких оппозиционных в Молдавии партий, участники акции выступают против переписывания истории и отмены празднования 9 мая, передает корреспондент РИА Новости. Ранее правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент республики Майя Санду, зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Акция стартовала на площади железнодорожного вокзала Кишинева, затем колонна манифестантов направилась в центр города. Демонстранты несут плакаты с надписями "Руки прочь от Победы", "У нас один День Победы – это 9 мая", " Мы наследники победителей" и др. Митинг проходит без партийных флагов, к акции присоединились депутаты от оппозиционной партии "Шор". Демонстранты несут копию Знамени Победы, они выкрикивают лозунги в защиту 9 мая. Акция проходит мирно, правоохранительные органы в действия митингующих не вмешиваются. На прошлой неделе аналогичный митинг прошел перед зданием парламента, он был организован оппозиционной Партией социалистов, лидером которой является экс-президент страны Игорь Додон. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
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в мире, кишинев, молдавия, день победы
В мире, Кишинев, Молдавия, День Победы
В Кишиневе проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы

В Кишиневе при участии оппозиции проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга против переписывания истории и отмены празднования 9 мая в Кишиневе
Участники митинга против переписывания истории и отмены празднования 9 мая в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Участники митинга против переписывания истории и отмены празднования 9 мая в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Марш-митинг в защиту Дня Победы начался в Кишиневе при участии нескольких оппозиционных в Молдавии партий, участники акции выступают против переписывания истории и отмены празднования 9 мая, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент республики Майя Санду, зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая.
Акция стартовала на площади железнодорожного вокзала Кишинева, затем колонна манифестантов направилась в центр города. Демонстранты несут плакаты с надписями "Руки прочь от Победы", "У нас один День Победы – это 9 мая", " Мы наследники победителей" и др. Митинг проходит без партийных флагов, к акции присоединились депутаты от оппозиционной партии "Шор".
Демонстранты несут копию Знамени Победы, они выкрикивают лозунги в защиту 9 мая. Акция проходит мирно, правоохранительные органы в действия митингующих не вмешиваются.
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На прошлой неделе аналогичный митинг прошел перед зданием парламента, он был организован оппозиционной Партией социалистов, лидером которой является экс-президент страны Игорь Додон.
Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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