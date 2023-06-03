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Медведев подтвердил Кастро неизменность российской позиции по блокаде Кубы - РИА Новости, 03.06.2023
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16:54 03.06.2023 (обновлено: 17:23 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/medvedev-1875967200.html
Медведев подтвердил Кастро неизменность российской позиции по блокаде Кубы
Медведев подтвердил Кастро неизменность российской позиции по блокаде Кубы - РИА Новости, 03.06.2023
Медведев подтвердил Кастро неизменность российской позиции по блокаде Кубы
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подтвердил лидеру Кубинской революции Раулю Кастро неизменность... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:54
2023-06-03T17:23
куба
россия
в мире
дмитрий медведев
рауль кастро
сша
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подтвердил лидеру Кубинской революции Раулю Кастро неизменность позиции РФ по блокаде Кубы, сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза."Дмитрий Медведев также подтвердил, что позиция Российской Федерации по проблеме торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США остается неизменной. Наша страна выступает за незамедлительное прекращение подобного режима ограничений, идущего вразрез с нормами международного права", - говорится в сообщении.
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куба, россия, в мире, дмитрий медведев, рауль кастро, сша
Куба, Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Рауль Кастро, США
Медведев подтвердил Кастро неизменность российской позиции по блокаде Кубы

Медведев на встрече с Кастро заявил, что блокаду Кубы необходимо немедленно прекратить

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на здание Большого театра Гаваны, Куба
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подтвердил лидеру Кубинской революции Раулю Кастро неизменность позиции РФ по блокаде Кубы, сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза.
"Дмитрий Медведев также подтвердил, что позиция Российской Федерации по проблеме торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США остается неизменной. Наша страна выступает за незамедлительное прекращение подобного режима ограничений, идущего вразрез с нормами международного права", - говорится в сообщении.
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КубаРоссияВ миреДмитрий МедведевРауль КастроСША
 
 
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