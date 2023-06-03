https://ria.ru/20230603/medvedev-1875923100.html

Медведев назвал мечтающих о возврате в европейскую семью отщепенцами

Медведев назвал мечтающих о возврате в европейскую семью отщепенцами - РИА Новости, 03.06.2023

Медведев назвал мечтающих о возврате в европейскую семью отщепенцами

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мечтать сегодня о возврате в "дружную европейскую семью" могут только те, кто забыл про гибель... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:46

2023-06-03T10:46

2023-06-03T11:18

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мечтать сегодня о возврате в "дружную европейскую семью" могут только те, кто забыл про гибель наших граждан."Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скрепленные кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века. Их не смогут изменить или тем более уничтожить никакие новые лидеры, какую бы политическую силу они ни воплощали (не говорю об откровенных предателях). Мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан. Мирных жителей и воинов России. Погибшие, к сожалению, есть", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Медведев предложил представить, что СССР распался в конце 40-х годов прошлого века и новое "демократически избранное" руководство России объявило бы о том, что война с немцами была неправедная, а гитлеровский режим безвинно пострадал и нужно срочно замириться с ним."Понятно, что произошло бы с такими уродами. В каждой семье была свежа память о страшной войне советского народа и погибших близких. И сейчас ситуация очень похожа, несмотря на иной масштаб вовлечённости населения в войну. Поэтому любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник. Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230603/proshloe-1875924411.html

https://ria.ru/20230531/medvedev-1875229754.html

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Дарья Буймова

дмитрий медведев, в мире, россия, ссср