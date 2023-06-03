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Медведев назвал мечтающих о возврате в европейскую семью отщепенцами - РИА Новости, 03.06.2023
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10:46 03.06.2023 (обновлено: 11:18 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/medvedev-1875923100.html
Медведев назвал мечтающих о возврате в европейскую семью отщепенцами
Медведев назвал мечтающих о возврате в европейскую семью отщепенцами - РИА Новости, 03.06.2023
Медведев назвал мечтающих о возврате в европейскую семью отщепенцами
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мечтать сегодня о возврате в "дружную европейскую семью" могут только те, кто забыл про гибель... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:46
2023-06-03T11:18
дмитрий медведев
в мире
россия
ссср
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мечтать сегодня о возврате в "дружную европейскую семью" могут только те, кто забыл про гибель наших граждан."Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скрепленные кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века. Их не смогут изменить или тем более уничтожить никакие новые лидеры, какую бы политическую силу они ни воплощали (не говорю об откровенных предателях). Мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан. Мирных жителей и воинов России. Погибшие, к сожалению, есть", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Медведев предложил представить, что СССР распался в конце 40-х годов прошлого века и новое "демократически избранное" руководство России объявило бы о том, что война с немцами была неправедная, а гитлеровский режим безвинно пострадал и нужно срочно замириться с ним."Понятно, что произошло бы с такими уродами. В каждой семье была свежа память о страшной войне советского народа и погибших близких. И сейчас ситуация очень похожа, несмотря на иной масштаб вовлечённости населения в войну. Поэтому любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник. Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230603/proshloe-1875924411.html
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дмитрий медведев, в мире, россия, ссср
Дмитрий Медведев, В мире, Россия, СССР
Медведев назвал мечтающих о возврате в европейскую семью отщепенцами

Медведев заявил, что мечтать о возврате в европейскую семью могут только отщепенцы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мечтать сегодня о возврате в "дружную европейскую семью" могут только те, кто забыл про гибель наших граждан.
"Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скрепленные кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века. Их не смогут изменить или тем более уничтожить никакие новые лидеры, какую бы политическую силу они ни воплощали (не говорю об откровенных предателях). Мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан. Мирных жителей и воинов России. Погибшие, к сожалению, есть", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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Медведев предложил представить, что СССР распался в конце 40-х годов прошлого века и новое "демократически избранное" руководство России объявило бы о том, что война с немцами была неправедная, а гитлеровский режим безвинно пострадал и нужно срочно замириться с ним.
"Понятно, что произошло бы с такими уродами. В каждой семье была свежа память о страшной войне советского народа и погибших близких. И сейчас ситуация очень похожа, несмотря на иной масштаб вовлечённости населения в войну. Поэтому любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник. Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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