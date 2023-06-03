https://ria.ru/20230603/meditsina-1875959697.html

Россия планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины

Россия планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины - РИА Новости, 03.06.2023

Россия планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины

Сотрудничество России и Узбекистана в сфере здравоохранения планируется расширить, в том числе в медицинской промышленности и ядерной медицине, заявил министр... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:50

2023-06-03T15:50

2023-06-03T15:50

узбекистан

россия

михаил мурашко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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САМАРКАНД, 3 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Узбекистана в сфере здравоохранения планируется расширить, в том числе в медицинской промышленности и ядерной медицине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня мы видим перспективы сотрудничества в новых направлениях. Это касается иммунологии, генетики, вопросов развития медицинской промышленности", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что планируется также взаимодействие в ядерной медицине и в сфере образования. Сегодня медицинское образование в России получают более 3,5 тысячи студентов из Узбекистана, уточнил министр. По его словам, всё, что на сегодняшний день умеют и знают российские специалисты в области здравоохранения, предлагается коллегам из Узбекистана. "Мы рассматриваем Узбекистан как точку притяжения соседних государств в медицинской помощи. Взаимодействие кажется нам перспективным", - подчеркнул Мурашко.Производство российских радиофармпрепаратов планируют локализовать в Узбекистане, добавил министр здравоохранения."Росатом" сейчас выбирает площадку для локализации производства", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Радиофармпрепарат (РФП) – это лекарственный препарат в готовой для использования форме, содержащий в своем составе один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов). Также широко используются в ревматологии и эндокринологии. Диагностические РФП применяются для выявления широкого спектра заболеваний, в том числе для оценки распространенности метастатического процесса при раке, а также для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.

https://ria.ru/20230424/farmatsevtika-1867372901.html

https://ria.ru/20230425/silkins-1867485944.html

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, михаил мурашко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире