https://ria.ru/20230603/meditsina-1875959697.html
Россия планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины
Россия планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины - РИА Новости, 03.06.2023
Россия планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины
Сотрудничество России и Узбекистана в сфере здравоохранения планируется расширить, в том числе в медицинской промышленности и ядерной медицине, заявил министр... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:50
2023-06-03T15:50
2023-06-03T15:50
узбекистан
россия
михаил мурашко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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САМАРКАНД, 3 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Узбекистана в сфере здравоохранения планируется расширить, в том числе в медицинской промышленности и ядерной медицине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня мы видим перспективы сотрудничества в новых направлениях. Это касается иммунологии, генетики, вопросов развития медицинской промышленности", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что планируется также взаимодействие в ядерной медицине и в сфере образования. Сегодня медицинское образование в России получают более 3,5 тысячи студентов из Узбекистана, уточнил министр. По его словам, всё, что на сегодняшний день умеют и знают российские специалисты в области здравоохранения, предлагается коллегам из Узбекистана. "Мы рассматриваем Узбекистан как точку притяжения соседних государств в медицинской помощи. Взаимодействие кажется нам перспективным", - подчеркнул Мурашко.Производство российских радиофармпрепаратов планируют локализовать в Узбекистане, добавил министр здравоохранения."Росатом" сейчас выбирает площадку для локализации производства", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Радиофармпрепарат (РФП) – это лекарственный препарат в готовой для использования форме, содержащий в своем составе один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов). Также широко используются в ревматологии и эндокринологии. Диагностические РФП применяются для выявления широкого спектра заболеваний, в том числе для оценки распространенности метастатического процесса при раке, а также для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.
https://ria.ru/20230424/farmatsevtika-1867372901.html
https://ria.ru/20230425/silkins-1867485944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, михаил мурашко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Узбекистан, Россия, Михаил Мурашко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины
Мурашко: Россия планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины
САМАРКАНД, 3 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Узбекистана в сфере здравоохранения планируется расширить, в том числе в медицинской промышленности и ядерной медицине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня мы видим перспективы сотрудничества в новых направлениях. Это касается иммунологии, генетики, вопросов развития медицинской промышленности", - сказал Мурашко
журналистам.
Он отметил, что планируется также взаимодействие в ядерной медицине и в сфере образования. Сегодня медицинское образование в России получают более 3,5 тысячи студентов из Узбекистана, уточнил министр.
По его словам, всё, что на сегодняшний день умеют и знают российские специалисты в области здравоохранения, предлагается коллегам из Узбекистана.
"Мы рассматриваем Узбекистан как точку притяжения соседних государств в медицинской помощи. Взаимодействие кажется нам перспективным", - подчеркнул Мурашко.
Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли
Производство российских радиофармпрепаратов планируют локализовать в Узбекистане, добавил министр здравоохранения.
"Росатом" сейчас выбирает площадку для локализации производства", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Радиофармпрепарат (РФП) – это лекарственный препарат в готовой для использования форме, содержащий в своем составе один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов). Также широко используются в ревматологии и эндокринологии. Диагностические РФП применяются для выявления широкого спектра заболеваний, в том числе для оценки распространенности метастатического процесса при раке, а также для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.
В России планируют производить компоненты для регенеративной медицины