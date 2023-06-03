https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html

В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными

В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными - РИА Новости, 03.06.2023

В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными

Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:55

2023-06-03T09:55

2023-06-03T10:14

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного быстрее, советует МЧС России. Спасатели рекомендуют перед выходом в лес вспомнить правила поведения при встрече с дикими животными. "При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие", - говорится в телеграм-канале МЧС России. При этом на фотографии, сопровождающей памятку, изображен бурый медведь. Постарайтесь не показывать страх. Ни в коем случае не бросайте предметы в животных и не кричите - это может спровоцировать нападение. Если дикие животные вас не заметили, то постарайтесь уйти тихо, не обращая на себя внимание. "Не бегите. Как правило, дикие животные быстрее", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20230502/medved-1869122559.html

https://ria.ru/20230411/volk-1864376640.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество