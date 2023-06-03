https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными - РИА Новости, 03.06.2023
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными
Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:55
2023-06-03T09:55
2023-06-03T10:14
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного быстрее, советует МЧС России. Спасатели рекомендуют перед выходом в лес вспомнить правила поведения при встрече с дикими животными. "При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие", - говорится в телеграм-канале МЧС России. При этом на фотографии, сопровождающей памятку, изображен бурый медведь. Постарайтесь не показывать страх. Ни в коем случае не бросайте предметы в животных и не кричите - это может спровоцировать нападение. Если дикие животные вас не заметили, то постарайтесь уйти тихо, не обращая на себя внимание. "Не бегите. Как правило, дикие животные быстрее", - резюмирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20230502/medved-1869122559.html
https://ria.ru/20230411/volk-1864376640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными
В МЧС посоветовали не убегать от диких животных, так как это бессмысленно
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать - дикие животные намного быстрее, советует МЧС России.
Спасатели рекомендуют перед выходом в лес вспомнить правила поведения при встрече с дикими животными.
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"При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие", - говорится в телеграм-канале МЧС России. При этом на фотографии, сопровождающей памятку, изображен бурый медведь.
Постарайтесь не показывать страх. Ни в коем случае не бросайте предметы в животных и не кричите - это может спровоцировать нападение. Если дикие животные вас не заметили, то постарайтесь уйти тихо, не обращая на себя внимание.
"Не бегите. Как правило, дикие животные быстрее", - резюмирует МЧС РФ.
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