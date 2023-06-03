https://ria.ru/20230603/maydanov-1875798311.html
Майданов отреагировал на решение не снимать с Галкина* статус иноагента
Майданов отреагировал на решение не снимать с Галкина* статус иноагента - РИА Новости, 03.06.2023
Майданов отреагировал на решение не снимать с Галкина* статус иноагента
Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов прокомментировал в интервью "Аргументам и фактам" отказ Замоскворецкого суда Москвы снять статус иноагента с Максима... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T05:48
2023-06-03T05:48
2023-06-03T05:48
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов прокомментировал в интервью "Аргументам и фактам" отказ Замоскворецкого суда Москвы снять статус иноагента с Максима Галкина*. Политик отметил, что стоит простить только тех артистов, которые раскаются в своих русофобских высказываниях. "Если у человека наступило просветление, он покаялся, продемонстрировал, что поменял точку зрения и готов вернуться на Родину, чтобы поехать в госпитали к раненым бойцам, к ребятам в блиндажи с концертами, в пункты временного размещения, то, наверное, статус иноагента с него снять можно", – поделился мнением Майданов. Он добавил, что народ не простит оскорблений сбежавших за границу деятелей искусства в свой адрес. По словам музыканта, иноагенты подали иски в суд с целью вернуться к прежним заработкам в России. Максим Галкин* был одним из первых, кто попытался оспорить статус иноагента. Он получил его прошлой осенью. Минюст указал в числе источников финансирования шоумена Украину. Замоскворецкий суд Москвы также отказал по аналогичным искам комику Семену Слепакову* и блогеру Илье Варламову*.В мае признанная в конце зимы иноагентом Земфира* обратилась в московский суд с требованием снять с нее статус. Ее заявление рассмотрят 14 июня.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230602/galkin-1875722157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис майданов, москва, россия, максим галкин, семен слепаков, госдума рф, украина, знаменитости, иноагенты
Шоубиз, Денис Майданов, Москва, Россия, Максим Галкин, Семен Слепаков, Госдума РФ, Украина, Знаменитости, иноагенты
Майданов отреагировал на решение не снимать с Галкина* статус иноагента
Майданов отреагировал на решение московского суда не снимать с Галкина* статус иноагента
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости.
Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов прокомментировал
в интервью "Аргументам и фактам" отказ Замоскворецкого суда Москвы снять статус иноагента с Максима Галкина*.
Политик отметил, что стоит простить только тех артистов, которые раскаются в своих русофобских высказываниях.
«
"Если у человека наступило просветление, он покаялся, продемонстрировал, что поменял точку зрения и готов вернуться на Родину, чтобы поехать в госпитали к раненым бойцам, к ребятам в блиндажи с концертами, в пункты временного размещения, то, наверное, статус иноагента с него снять можно", – поделился мнением Майданов.
Он добавил, что народ не простит оскорблений сбежавших за границу деятелей искусства в свой адрес. По словам музыканта, иноагенты подали иски в суд с целью вернуться к прежним заработкам в России.
Максим Галкин* был одним из первых, кто попытался оспорить статус иноагента. Он получил его прошлой осенью. Минюст указал в числе источников финансирования шоумена Украину.
Замоскворецкий суд Москвы также отказал по аналогичным искам комику Семену Слепакову* и блогеру Илье Варламову*.
В мае признанная в конце зимы иноагентом Земфира* обратилась
в московский суд с требованием снять с нее статус. Ее заявление рассмотрят 14 июня.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента