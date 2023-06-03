https://ria.ru/20230603/maydanov-1875798311.html

Майданов отреагировал на решение не снимать с Галкина* статус иноагента

Майданов отреагировал на решение не снимать с Галкина* статус иноагента - РИА Новости, 03.06.2023

Майданов отреагировал на решение не снимать с Галкина* статус иноагента

Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов прокомментировал в интервью "Аргументам и фактам" отказ Замоскворецкого суда Москвы снять статус иноагента с Максима... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T05:48

2023-06-03T05:48

2023-06-03T05:48

шоубиз

денис майданов

москва

россия

максим галкин

семен слепаков

госдума рф

украина

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов прокомментировал в интервью "Аргументам и фактам" отказ Замоскворецкого суда Москвы снять статус иноагента с Максима Галкина*. Политик отметил, что стоит простить только тех артистов, которые раскаются в своих русофобских высказываниях. "Если у человека наступило просветление, он покаялся, продемонстрировал, что поменял точку зрения и готов вернуться на Родину, чтобы поехать в госпитали к раненым бойцам, к ребятам в блиндажи с концертами, в пункты временного размещения, то, наверное, статус иноагента с него снять можно", – поделился мнением Майданов. Он добавил, что народ не простит оскорблений сбежавших за границу деятелей искусства в свой адрес. По словам музыканта, иноагенты подали иски в суд с целью вернуться к прежним заработкам в России. Максим Галкин* был одним из первых, кто попытался оспорить статус иноагента. Он получил его прошлой осенью. Минюст указал в числе источников финансирования шоумена Украину. Замоскворецкий суд Москвы также отказал по аналогичным искам комику Семену Слепакову* и блогеру Илье Варламову*.В мае признанная в конце зимы иноагентом Земфира* обратилась в московский суд с требованием снять с нее статус. Ее заявление рассмотрят 14 июня.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230602/galkin-1875722157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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